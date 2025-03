Valused lève quatre millions d'euros pour la pièce reconditionnée

Le distributeur en ligne de pièces issues de l’économie circulaire (Piec) a bouclé une levée de fonds de quatre millions d'euros. Valused compte l'employer pour multiplier son chiffre d'affaires par quatre dès 2025.

Ci-dessus, à partir de son site internet, Valused distribue les Piec (remanufacturées et d'occasion) après vérification de leur qualité. L'entreprise précise donc ne pas être une place de marché en ligne. ©Valused

L'après-vente attire les investisssements. We Positive Invest 21, géré par Arkéa Capital (filiale du Crédit Mutuel), et NCITY (fonds de NCI), accompagnés d’autres partenaires bancaires, entrent au capital de Valused. Ensemble, ils investissent quatre millions d’euros pour renforcer la société spécialisée dans la distribution aux professionnels de pièces d’occasion et remanufacturées. Ce financement doit permettre à la jeune entreprise d’accélérer son développement en opérant une croissance rapide.

En effet, Valused vise une multiplication par quatre de son chiffre d’affaires dès 2025. Cette ambition repose notamment sur une expansion à l’international. L’objectif affiché de Valused est de devenir une marque de référence en Europe sur le segment des pièces de réemploi d’ici à 2030. Ce défi ambitieux est porté par un marché en forte croissance. Ainsi, le distributeur traite déjà 40 000 requêtes mensuelles émanant de 5 000 ateliers français, avec un taux de fidélité supérieur à 90 %.

Un positionnement unique sur le marché de la Piec

Pourtant, Valused existe seulement depuis 2022. Ses fondateurs, Julien Dubois, Jean-Michel Guarneri et Kais Omri, l'ont positionné sur un créneau stratégique : le reconditionnement et la distribution centralisée de pièces issues de l’économie circulaire (Piec). Grâce à son expertise dans le recyclage, elle propose aux ateliers une solution complète pour commander facilement des pièces certifiées.

Son service de conciergerie joue un rôle clé en recherchant à l’échelle mondiale les références les plus difficiles à obtenir. L’entreprise mise sur une qualité contrôlée. Il garantit ainsi que chaque pièce a été correctement démontée, inspectée et, le cas échéant, remanufacturée ou réparée à la demande.

Plusieurs facteurs expliquent l'intérêt croissant pour ces solutions. Le coût des Piec reste d'abord plus avantageux pour les réparateurs. Parallèlement, leur bilan environnemental est aussi positif. Ainsi, leur utilisation permet d’économiser 80 % des matières premières et de l’énergie nécessaires à la fabrication d’une pièce neuve.

Un marché en pleine mutation

L'entreprise mise donc bel et bien sur un marché en plein essor. "L’avenir de l’automobile, c’est l’économie circulaire, et la nouvelle règlementation européenne rend cet avenir très concret pour les grands groupes de distribution et de réparation automobile, affirme Julien Dubois. Valused est plus que jamais engagé auprès des concessionnaires, des carrossiers, des mécaniciens, pour saisir l’opportunité du reconditionné !"

Poussé par l'inflation des coûts de réparation automobile (+30 % depuis 2021), le marché des Piec explose. Certains observateurs estiment qu'en Europe, ce marché passera d'un volume de six milliards d’euros en 2023 à 23 milliards en 2034. En France, le vieillissement du parc roulant et la mise en place de la transition écologique favorisent cet essor.

"Le momentum de marché est également favorable avec de nombreux acteurs de la profession pour qui la réduction de leur empreinte environnementale est passée au cœur de leur stratégie", analyse Vincent Picarello, directeur de participations chez Arkéa Capital. Reste donc maintenant à observer comment Valused va concrètement accélérer son déploiement en exploitant la tendance de la réparation durable.