3Dsoft s'étend à la gestion des carrosseries

L'éditeur d'outils numériques de gestion d'après-vente automobile lance un module pour les carrossiers. La plateforme MecaPlanning de 3Dsoft étend ainsi ses applications aux spécificités de la réparation-collision.

Le nouveau module de 3DSoft est notamment interfaçable avec les outils de chiffrage des experts auto, permettant aux concessionnaires et garagistes multi-activités d'intégrer les spécificités de la carrosserie dans leur outil de pilotage d'atelier MecaPlanning. ©3DSoft

Le logiciel de gestion d'atelier MecaPlanning vise à aider au pilotage à 360° des parcours après-vente automobiles. Historiquement destiné à fluidifier les activités mécaniques des concessionnaires en organisant leur agenda, l'outil édité par 3Dsoft intègre désormais un module carrosserie. Cette spécialité peut désormais être pilotée en temps réel par les gestionnaires d'entreprise. Ce nouvel outil est activable instantanément, sans surcoût de mise en service ou de formation.

Réduire les immobilisations

Ce programme repose sur la même fonction centrale que le logiciel qu'il complète : la prise de rendez-vous en ligne ou téléphonique. À partir de cette démarche, il synchronise la réception, l’activité de l’atelier, le prêt de véhicules et le suivi précis des réparations (facilitant la facturation). MecaPlanning est aussi interfaçable avec les DMS et divers extranets des réseaux constructeurs.

Il peut être est complété par plus de 80 applications spécialisées, selon les activités de ses utilisateurs. Celles-ci gèrent notamment le scanner de pneumatiques et le kiosque à clefs, jusqu'au suivi de la consommation des lubrifiants… Il assure donc aussi le suivi des dossiers de sinistre de réparation-collision.

Cette extension vise également à réduire les durées d’immobilisation des véhicules et autres délais. Elle coordonne les tâches entre les différents techniciens (carrossier, peintre, préparateur…) ainsi que le suivi des réparations. Son agenda spécifique permet aux ateliers multi-activités et aux concessionnaires exploitant une carrosserie de gérer rendez-vous et expertises automobiles parallèlement à leurs activités mécaniques.

"Notre objectif est de simplifier le quotidien des professionnels de l’après-vente et d’augmenter leurs performances, sans multiplier les outils. Rappelons qu’un réceptionnaire utilise en moyenne dix logiciels informatiques pour un site monomarque", indique Alexandre Rodrigues, directeur général de la marque 3Dsoft.

Suivi en temps réel

Cet outil intègre d'abord les temps de démontage, de redressage, de peinture et de remontage. Il appréhende à la fois la nature des chocs (légers, moyens et gros) et la disponibilité des techniciens. Il planifie l’activité selon la charge de l’atelier, afin d’assurer le respect de la date restitution des véhicules.

Point important pour les carrossiers : ce logiciel est interfaçable avec les outils de chiffrage, ainsi qu'avec les portails des cabinets d'experts auto nationaux et locaux. Cette fonction est assurée par la passerelle HubyOne de 3Dsoft. Cette dernière connecte même les extranets non répertoriés par MecaPlanning.

La distribution des opérations est automatisée, permettant ensuite de suivre en temps réel l'activité de l'atelier. Celle-ci est effectuée selon la disponibilité et les priorités de chaque réparateur. Dans les cas d'immobilisation du chantier, le logiciel indique le motif : attente de pièce ou d'accord d'expertise, etc.

3 000 ateliers utilisateurs

Ce module "carrosserie" informe le chef d'atelier de l'état de chaque dossier. Celui-ci peut ainsi préparer l'entrée des véhicules à prendre en charge. Tandis que l'avancée des réparations d'un véhicule peut être envoyée à son propriétaire. Soit une pratique qui améliore ainsi la relation avec les clients et apporteurs d'affaires.

"À travers le module carrosserie, nous répondons maintenant aux problématiques propres à deux métiers radicalement différents, mais qui font appel à des ressources communes pour planifier les interventions, qu’elles soient humaines (conseillers services, mécaniciens, magasiniers, etc.) ou en lien avec la disponibilité des véhicules de courtoisie. Elles justifient la mise en place d’un outil commun de manière à gérer la mécanique et la carrosserie, sans multiplier les coûts d’interface, de formation ou de maintenance", précise Alexandre Rodrigues.

Parmi les 3 000 ateliers exploitant MecaPlanning, beaucoup d'entre eux sont des concessionnaires. Ils sont notamment membres des réseaux Ford, Mazda, Mercedes, Nissan, Renault, Stellantis, Suzuki, Toyota, Volvo et Volkswagen… En prenant désormais en compte les spécificités de la carrosserie, l'éditeur propose à ceux qui assurent aussi ce type de prestations d'économiser le nombre d'outils qu'ils emploient.