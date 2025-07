Leads VN : Autobiz a observé un regain en Europe en mai 2025

Par rapport à l'an passé, le nombre de leads digitaux pour des véhicules neufs a fait un véritable bond en mai 2025, selon Autobiz. À l'échelle des cinq marchés principaux, 709 000 requêtes ont été formulées, soit 19 % de mieux qu'en mai 2024.

Autobiz constate une recrudescence des leads VN, mais la fidélité des clients chancelle. ©AdobeStock

Si les immatriculations sont en berne, les manifestations d'intérêt regagnent en volume. Selon Autobiz, l'étude mensuelle des leads internet montre un véritable regain à travers les cinq pays majeurs d'Europe. Entre mai 2024 et mai 2025, les flux digitaux de demandes ont fait un bond de 19 % pour atteindre 709 000 unités.

Cette progression tient tout particulièrement aux dynamiques observées au Royaume-Uni (+36 %) et en Espagne (+24 %). En France, où 107 000 leads VN ont été comptabilisés, la croissance sur un an s'avère de l'ordre de 18 %, soit comme en Allemagne. L'Italie a été plus timide (+9 %).

Une fidélité mise à mal dans deux pays

Certes, il reste à convertir ces intentionnistes. Toutefois, Autobiz note que dans les pays les plus porteurs, la fidélité décline de manière conséquente à en croire la part des internautes qui se rend sur la page d'une marque dont elle possède déjà un modèle.

Ainsi, au Royaume-Uni, la fidélité a plongé de dix points. Le phénomène se veut même plus accentué en Espagne où la tendance au renouvellement dans une marque a chuté de douze points. D'ailleurs, cela renvoie à une étude récemment publiée. Souvenez-vous, il y était expliqué que les clients espagnols considéraient de plus en plus les marques chinoises pour l'achat d'un véhicule neuf.

Sur les autres marchés européens, les marques rencontrent moins de difficultés pour conserver leurs clients. Cela se confirme tout spécifiquement en Allemagne et en Italie où la fidélité a pris quatre points au premier trimestre 2025. La France n'est pas en reste puisqu'elle est donnée en croissance de trois points.