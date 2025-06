WeeSpots se lance dans la bataille des applications photo intelligentes

L'éditeur de plateformes digitales pour les revendeurs de voitures d'occasion lance Carshoot.ai. Cette application mobile permet à WeeSpots, filiale de Weeflow, de se lancer plus concrètement dans le service de photographie à 360°. Et le choix de calendrier n'a rien d'anodin.

Les tarifs de Carshoot débutent à 49 euros pour traiter 20 voitures d'occasion. ©WeeSpots

WeeSpots a officialisé la mise en service de Carshoot.ai. Depuis le 18 juin 2025, la filiale de Weeflow, l'éditeur de solutions digitales, propose effectivement une nouvelle application aux revendeurs de voitures d'occasion. Celle-ci se veut une réponse dédiée aux besoins des distributeurs en matière de photographie de véhicules à exposer sur les sites internet.

Carshoot.ai propose quatre fonctionnalités de base. Elles donnent la possibilité aux utilisateurs de réaliser des prises de vue du véhicule d'occasion sous tous les angles. Deux de ces fonctions permettent plus précisément de filmer et de déclencher à distance un appareil photo pour obtenir des projections à 360 degrés à l'extérieur comme à l'intérieur. Des clichés sur lesquels seront indiqués des points spécifiques méritant l'attention de l'acheteur (équipements, dégâts, etc.).

Ici se trouve l'intérêt premier de Carshoot.ai. L'application fait pleinement entrer WeeSpots sur le marché de la photographie immersive. L'éditeur peut désormais rivaliser avec des sociétés établies et en phase de croissance. "Nous avions une web-application et nous passons à une application mobile disponible sur Apple et Android", résume Jimmy Cohen, cofondateur du groupe Weeflow.

Qualitatif et abordable pour encourager l'adoption

Comme son nom le laisse comprendre, l'application embarque de l'intelligence artificielle (IA). Il y en a trois en réalité. La première a été développée en interne pour toute la gestion du détourage. Les autres ont été connectées en API pour compléter l'offre. Ainsi, le prompteur d'OpenAI a pour but de générer facilement des environnements virtuels. Et dans un proche avenir ce sera Runway, une plateforme qui offre le moyen de créer des animations en vue d'une publication sur les réseaux sociaux, qui s'ajoutera à l'univers de Carshoot.

"Nous avons voulu proposer une application complète pour la photographie. Les utilisateurs ne doivent pas démultiplier les outils pour parvenir à leurs fins, explique Jimmy Cohen. Nous avons aussi pris le parti d'être très compétitifs en termes de tarification pour démocratiser la solution". À ce titre, il parle d'un prix de départ à 49 euros pour générer 20 véhicules.

Pour WeeSpots, la démocratisation constitue l'enjeu premier derrière le projet Carshoot.ai. Et le choix du calendrier en dit long sur ce point. De l'avis de Jimmy Cohen, la généralisation des photos 360° a été freinée par l'impossibilité d'utiliser le rendu sur les sites des infomédiaires leaders. Or, La Centrale a fait évoluer sa technologie de diffusion des annonces et Leboncoin devrait suivre d'ici la fin de l'année. Dès lors, comme le parie la direction de WeeSpots : "Les distributeurs de voitures d'occasion vont réclamer des applications modernes de photographie".

Segmentation plus claire de l'offre globale de Weeflow

En lançant Carshoot.ai en juin, l'éditeur veut pouvoir prendre le temps de confronter son produit à la réalité du terrain pour le parfaire avant la rentrée de septembre. D'ailleurs, à quelques rares exceptions près, seuls ses clients historiques de WeeSpots en profiteront (gratuitement) dans un premier temps. La commercialisation auprès de tous les professionnels suivra après la trêve estivale.

D'aucuns salueront l'évolution du catalogue qui gagne en lisibilité. Avec Carshoot.ai, WeeSpots propose désormais une marque dédiée à la photo. De fait, WeeSpots.com se recentre exclusivement sur les activités de diffusion des offres de voitures d'occasion (BtoB et BtoC) et le réseau social. "L'appétence des professionnels devrait conduire Carshoot.ai à devenir un moyen de conquérir de nouveaux clients, à commencer par des groupes de distribution", imagine Jimmy Cohen. Mais la compétition sera rude.