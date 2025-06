Stellantis & You UK officialise son partenariat avec Tchek

La branche britannique de la filiale de distribution de Stellantis a validé la phase de tests réalisée avec Tchek. Il en résulte un déploiement à grande échelle de la solution d'inspection. Un accord majeur pour la société française qui conforte sa présence outre-Manche.

Stellantis & You utilisera Tchek pour les estimations de reprise au Royaume-Uni. ©Tchek

Stellantis & You fera appel à Tchek au Royaume-Uni. Dans un communiqué diffusé le 2 juin 2025, la branche britannique de la filiale de distribution du constructeur automobile a officialisé ce contrat, signé au terme d'une période de tests de près de six mois.

Il s'agit concrètement de déployer la solution d'inspection automatisée dans tous les points de vente de la plaque, soit 28 succursales. Les collaborateurs de Stellantis & You UK pourront utiliser Tchek pour contrôler l'état esthétique des véhicules d'occasion à reprendre. La filiale pourra aussi donner un accès aux clients eux-mêmes dans le but de réaliser les opérations à distance avec leur smartphone.

"L’intégration de l’IA de Tchek dans notre plateforme de reprise apporte de nombreux bénéfices à nos clients ainsi qu’à nos équipes de vente et d’après-vente, a commenté David Male, directeur de la transformation de Stellantis & You. Les estimations sont plus fiables et les processus accélérés. Nos clients peuvent également utiliser l’application web sur leur propre téléphone pour prendre les photos et obtenir une estimation avant de se rendre en concession".

Une dizaine de milliers de requêtes à l'année

Ce rapprochement entre Stellantis & You et Tchek résulte du travail de TyreSwift, le partenaire britannique de la société tricolore. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un spécialiste des solutions d’inspection automobile par intelligence artificielle, notamment au service de l’automatisation des contrôles de pneus, d’alignement et de dommages carrosserie. Il a déjà permis, par ailleurs, à Tchek de s'intégrer au sein de la place de marché de voitures d'occasion locale.

Anton Fert, président de Tchek, ne cache pas son ambition sur le marché anglais. Il voit également dans cet accord un moyen de se faire une place dans le monde des solutions d'inspection sur site, alors que Tchek a, dans un premier temps, multiplié les déploiements de solutions à utiliser à distance. En volume, Stellantis & You devrait générer plus d'une dizaine de milliers de requêtes par an outre-Manche.

Au rayon des nouveautés, Tchek a travaillé sur sa solution. L'entreprise provençale a fait évoluer son intelligence artificielle, soutient Anton Fert. Elle sera capable de lire le tableau de bord des voitures, dont le compteur kilométrique et les témoins lumineux, mais aussi les documents administratifs. L'interface va aussi bénéficier de modifications.

À ce jour, Tchek a multiplié par trois le nombre d'inspections depuis début 2025. Preuve d'une démocratisation de la pratique. Rappelons que l'an passé, la société a annoncé avoir réalisé plus de 700 000 contrôles et estimations.