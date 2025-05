DMS : Tec3h part à l'assaut des revendeurs de VO italiens et espagnols

L'éditeur d'un logiciel spécialisé dans la vente de voitures d'occasion va découvrir deux marchés extérieurs. À la faveur de salons professionnels printaniers, Tec3h a officialisé son démarrage d'activité en Italie et en Espagne.

Tec3h comptait parmi les exposants aux États-Majors du VO, le 21 mai 2025. ©Le Journal de l'Automobile

La France ne leur suffisait-elle plus ? Régis Tranquille et Julien Etendard, les cofondateurs et codirigeants, ont engagé Tec3h dans un mouvement d'internationalisation. En effet, à la faveur des salons professionnels, notamment Dealer Day, qui s'est tenu à Vérone, l'éditeur de DMS a annoncé que sa solution de gestion des ventes de voitures d'occasion s'ouvre aux marchés italien et espagnol.

"Nous sommes toujours en phase de croissance. Nous équipons des distributeurs toujours plus gros en France. Mais nous voulons anticiper la suite de notre parcours en prenant position dans deux pays dont la dynamique économique promet de beaux jours pour l'automobile", a commenté pour Le Journal de l'Automobile Régis Tranquille.

Tout sera, dans un premier temps, piloté depuis la France. Des collaborateurs capables de s'exprimer en italien ou en espagnol ont été recrutés pour démarcher les distributeurs de voitures d'occasion. "Sur les salons, nous avons pu mesurer le potentiel commercial de notre logiciel, explique encore Régis Tranquille. Nous allons le faire connaître auprès de la cible".

Tec3h va cependant pouvoir profiter de sa relation contractuelle avec Stellantis en France pour entrer en contact avec des concessionnaires. D'autant que l'éditeur rennais estime que peu d'ajustements seront nécessaires pour s'adapter durablement aux spécificités locales. Le rapport prix-périmètre fonctionnel constituera le principal argument.

B-Way, l'API qui ouvre entièrement Tec3h

En France, Stellantis représente la grande part des 1 400 clients (plus de 6 000 utilisateurs) de Tec3h. Mais elle va se diluer du fait du contrat passé avec le groupement des agents Renault (GAR) qui engendre des signatures. L'éditeur accorde, en plus, une remise du montant de la souscription au GAR, ce qui déclenche des actes d'achat.

Au rayon des nouveautés technologiques, l'éditeur lance B-Way. Il s'agit d'une API qui autorise aussi bien la lecture que l'écriture dans le DMS de Tec3h. Une initiative qui ouvre la voie à des collaborations d'un nouveau genre. Fiducial et Lacour ont sauté sur l'opportunité, rapporte Julien Etendard. Des concrétisations sont attendues dans les mois à venir après les développements adéquats.