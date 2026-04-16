Autovista mis hors jeu par une cyberattaque

Autovista est à l'arrêt. La société qui fournit des données techniques et de marché pour les acteurs du secteur automobile fait l'objet d'une attaque malveillante de type rançongiciel. L'information a été rendue officielle, le 14 avril 2026, sur le site internet officiel.

"Nous réagissons actuellement à une attaque de type ransomware qui affecte certains systèmes d'Autovista en Europe et en Australie, peut-on lire sur la page dédiée à l'incident. Nous avons fait appel à des experts externes pour mener une enquête approfondie et nous aider à maîtriser totalement l'incident. Nous savons qu'il est important pour vous de résoudre ce problème rapidement. Notre priorité absolue est de rétablir en toute sécurité les applications concernées, même si nous ne pouvons pas encore vous donner de délai précis".

En conséquence de cette attaque informatique, certains des services délivrés par Autovista ont été suspendus. Selon nos informations et nos vérifications, certains clients de la solution digitale ne peuvent plus profiter du service d'identification automatique des véhicules. Ce qui empêche notamment de créer des fiches dûment complétées des caractéristiques pour les annonces de voitures d'occasion.

Aucun délai avancé

Un premier éditeur majeur de solutions digitales pour les distributeurs de véhicules d'occasion a expliqué au Journal de l'Automobile, par la voie de son porte-parole, que les équipes techniques suivent l'évolution du sujet, "mais qu'il est encore prématuré d'envisager de grands changements". Un second éditeur DMS, dont un module est une passerelle vers Autovista, a confirmé la criticité de la situation en point de vente. "Nos clients ne peuvent plus éditer de fiches pour les véhicules. Nous avons pris des mesures pour les basculer sur une solution alternative afin d'assurer une continuité de service", confiait-il au premier jour de l'attaque.

Pour le moment, Autovista n'avance aucun délai de restauration de ces services. "Nous collaborons actuellement avec des experts externes en cybersécurité pour enquêter sur l'incident. Cette évaluation est en cours et prendra du temps", indique encore la filiale de J.D. Power Group sur son site internet.