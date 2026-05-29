Le débosselage automobile entre dans une nouvelle ère

Le rachat récent de l’un des plus grands spécialistes du dégrêlage ressemble à une nouvelle manœuvre assurantielle tendant à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur de l’après-vente automobile.

En effet, l’acquisition de PDR-Team par Solvd, filiale d’Allianz – deux groupes allemands – a été annoncée le 2 avril 2026. Une opération semblable à d’autres observées dans la réparation-collision et le recyclage auto.

Cette fois, c’est le monde du débosselage sans peinture (DSP) qui est concerné. Pour comprendre les enjeux de cette opération, il est nécessaire de revenir sur les évolutions des activités autour de cette spécialité.

Un peu de peinture quand même

Ainsi, "le DSP est d’abord une technique de réparation de véhicules mise en œuvre par des spécialistes permettant d’éviter de les repeindre. On économise ainsi du temps et de l’argent", rappelle Pierre Heyraud, directeur général de Dentmaster.

C’est précisément son entreprise qui a introduit en France, en 1995, cette méthode née en bout de ligne de production, dans les usines automobiles américaines. Elle l’a appliquée à plusieurs activités : à la fois pour la réparation des sinistres dus à la grêle, pour le reconditionnement des voitures d'occasion et en complément de la carrosserie classique.

Le dirigeant insiste toutefois pour préciser que parfois, des opérations de peinture sont tout de même nécessaires. Selon les dommages, elles peuvent être effectuées sur de petites surfaces localisées (spot ou smart repair) ou suivant les méthodes de carrosserie classiques.

À cela s’ajoutent d’autres prestations comme le remplacement de vitrage, etc. En France, Dentmaster occupe une place à part en se consacrant à toutes les activités liées au DSP. Il opère dans le domaine du dégrêlage sous sa marque Dent Wizard. Tandis que c’est sous le nom de Dentmaster qu’il reconditionne les VO. Il entretient également la seule flotte nationale d’une centaine d’ateliers mobiles dédiés à la réparation rapide : Carmeleon. Elle intervient chez les professionnels, comme chez les particuliers…

Enfin, dernière spécificité : parmi ses 230 salariés, beaucoup sont des débosseleurs qui préfèrent généralement conserver un statut d’indépendant pour rester mobilisables par les entreprises spécialisées.

Une grosse grêle à la campagne nous donne moins de travail qu’une plus petite sur une grande villeFrédéric Pinel, président de France Débosselage

En outre, l’entrée de Norauto (Mobivia) à son capital en 2017 a renforcé le groupe. Fort de ces positions, le spécialiste est longtemps resté leader du DSP. Puis, il a été rejoint par d’autres acteurs, fondés en France ou venus de l’étranger.

Aujourd’hui, le podium du marché du dégrêlage (difficile à désigner formellement, faute de chiffres précis) serait ainsi partagé par PDR-Team, Dent Wizard et France Débosselage. Ils sont notamment talonnés par Lever Touch (venu d’Italie), WHS, X’Pert Impact, Pact, etc. Il y a aussi de multiples acteurs régionaux, de plus petite taille.

Parmi eux, DRS a débarqué en 2022. Encore modeste en France, cette filiale d’un groupe allemand, présent en Amérique et en Asie, progresse méthodiquement. "Nous voulons d’abord tenir nos promesses, indique Lutz Göhler, président de DRS France. Le marché actuel est difficile, mais offre beaucoup d’opportunités."

Débosselage, reconditionnement, ateliers mobiles, dans une région, puis une autre… sa structure monte en puissance progressivement et méthodiquement, suivant une trajectoire précise.

L’ensemble de ces spécialistes se partage un marché dépendant des aléas climatiques, avec des épisodes extrêmes de plus en plus fréquents. Ainsi, France Assureurs souligne, qu’en 2025, la France a subi 105 journées de grêle, dont 68 avec des grêlons de plus de 2 cm.

Toutefois, leur localisation revêt une grande importance. "Une grosse grêle à la campagne nous donne moins de travail qu’une plus petite sur une grande ville", observe Frédéric Pinel, président de France Débosselage.

Son entreprise n’emploie qu’une vingtaine de salariés à son siège nantais. Elle s’appuie ensuite sur une vingtaine de débosseleurs franchisés, secondés par une armée d’indépendants dont le nombre varie selon le volume d'activité.

Avec les réparateurs et les assureurs

À titre d’exemple, le violent orage du 3 mai 2025 sur l’Île-de-France a généré la déclaration de plus de 61 600 véhicules sinistrés. Le coût de ces dégâts s’est élevé à 196 millions d’euros. Soit "la moitié du coût annuel moyen de la grêle en assurance automobile sur la dernière décennie", avait alors précisé à nos confrères du Parisien Paul Esmein, directeur général de France Assureurs.

Lors d’un événement comme celui-là, les ateliers de carrosserie (des réseaux de concessionnaires et d’indépendants) sont très rapidement engorgés par les flux de véhicules orientés par leurs apporteurs d’affaires.

Les réparateurs sollicitent alors des spécialistes pour les épauler, en les hébergeant dans leurs locaux ou leur voisinage. En sous-traitant cet afflux soudain de clients, ils glanent une partie des opportunités commerciales apportées par la grêle, sans désorganiser leurs travaux courants.

Il s’agit du principal créneau de WHS. "Nous nous positionnons auprès des groupes automobiles, ainsi que du marché des clients particuliers, affirme Anthony Honore, directeur général de WHS. En prenant le parti du client, qui paye son assurance et sa franchise, nous augmenterons nos volumes à terme et garderons notre indépendance."

Pour l’instant, aucun donneur d’ordres n’est prêt à confier la totalité de ses dossiers à un scannerPierre Heyraud, directeur général de Dentmaster

Mais à côté de cette clientèle, un observateur affirme que "beaucoup de réseaux et de centres autos notamment ont tendance à être très gourmands en RFA". Raison pour laquelle les assureurs auraient encouragé les structures de débosselage à installer des plateformes éphémères de réparation – assurant aussi bien des travaux de DSP que de carrosserie classique, avec remplacement d’éléments – pour accélérer la gestion des sinistres, réduire leurs coûts et satisfaire leurs assurés. Des sites qui coûtent très cher aux débosseleurs.

"À partir de 500 véhicules sinistrés, nous installons une plateforme", précise Frédéric Pinel. Par ailleurs, France Débosselage a spécialement conçu une cabine de peinture mobile respectueuse des normes très strictes en la matière, ce qui n’est pas le cas de tous les acteurs.

Le réparateur peut les déployer quelques jours après l’orage. À côté, les spécialistes montent aussi des tunnels de lumière, voire des scanners (voir ci-dessous), pour les expertises. Sans oublier le déploiement d’équipes d’accueil et d’accompagnement des assurés pour gérer les sinistres.

Savoir-faire propre aux grandes structures

D’après Pierre Heyraud, l’un des événements structurants pour le secteur du dégrêlage a été les épisodes de grêle ayant frappé la région bordelaise en 2022. Afin de réparer les 80 000 véhicules, certains spécialistes ont dû investir énormément pour ouvrir des plateformes. Cela leur a permis d’atteindre une taille critique pour peser sur le marché.

Par ailleurs, "nos équipes en ont tiré une grande expérience sur l’adaptation du format des plateformes et les bons outils, souligne Pierre Heyraud. Il est important d’adopter les bons process, ainsi que les machines et outils numériques adaptés, car le problème de la grêle, c’est que ce n’est pas un sujet récurrent. Elle impose d’avoir une expérience suffisante pour prendre rapidement les bonnes décisions selon la situation." Autrement, une plateforme peut devenir trop coûteuse. Un savoir-faire accessible aux plus grosses structures.

Mais, ces dernières doivent continuer à vivre entre deux épisodes de grêle. C'est pourquoi certains débosseleurs proposent des formations, avec des promesses d’affaires alléchantes pour les candidats, exagérées d’après certains observateurs.

Les groupes de réparation les plus importants s’orientent surtout vers les centres de reconditionnement VO et s’affrontent autour de leurs appels d’offres. Mais cette activité est aussi accessible directement dans les ateliers des réseaux des constructeurs et des vendeurs de VO. Des prestations à la portée des débosseleurs de taille intermédiaire.

À la recherche des particuliers

"Pour nous, la grêle représente 80 % du chiffre d’affaires et le reconditionnement 20 %, expose Anthony Honore, directeur général de WHS. Nous travaillons directement chez les constructeurs pour leurs avaries dues aux transports, ainsi que sur les parcs, avant livraison dans leur réseau de distribution."

Ensuite, ce spécialiste intervient aussi dans les groupes de distribution automobile, pour traiter leur parc. Reste le marché des particuliers, beaucoup plus compliqué. Le reconditionnement des véhicules avant ou après leur vente demeure plus difficile à capter. Mais cela représente néanmoins une part de l’activité de Carmeleon, ainsi que de quelques-uns de ses concurrents régionaux.

Tandis que chez WHS, "nous travaillons sur une offre unique, qui sera directement proposée aux clients particuliers pour décupler nos parts de marché", annonce Anthony Honore. Une offre mettant en avant les avantages économiques du DSP pour les automobilistes, dans un contexte de pouvoir d’achat difficile à préserver…

Au regard de cette conjoncture économique et technique, l’acquisition de PDR-Team peut être une bonne idée pour Allianz, afin de maîtriser ses coûts dans le domaine de la grêle.

Par ailleurs, son appui financier devrait permettre au débosseleur de monter encore davantage en puissance, dopé par les flux d’activité orientés par son nouveau propriétaire.

Néanmoins, on a aussi vu que cette spécialité est complexe à gérer, tant pendant ses pics d’activité que ses creux. Un métier bien différent du monde assurantiel, qui pourrait aussi coûter cher à l’assureur s’il ne parvient pas à l’équilibrer…

Par ailleurs, certains acteurs interrogés affirment avoir été approchés par des assurances désireuses de reporter une partie de leur flux vers eux.

En effet, même si PDR-Team reste ouvert à tous ses clients assureurs, certains souhaiteraient ne pas confier intégralement les véhicules de leurs assurés à la filiale d’un concurrent. Rien n’est donc joué.

------------------------------------

Les scanners, avenir du dégrêlage ?

Lancée en 2015, l’entreprise ProovStation, spécialisée dans les portiques d’examen automatique de la carrosserie des véhicules, a finalement été sauvée in extremis de la faillite. Elle a été rachetée par Atermes, en avril 2026… Signe que des investisseurs croient encore aux opportunités de ce marché.

Le salon Équip Auto 2026 l’avait déjà souligné, via la présentation du portique Seri par Lacour (développement d’un prototype dévoilé lors de l’édition 2019). De son côté, France Débosselage a également présenté le sien, baptisé Milan. Ces nouveaux modèles rejoignent sur le marché Tcheck, Colibri ou encore Hast.

Ces scanners, montés sur des portiques ou non, visent principalement les gestionnaires de sinistres et de flotte, ainsi que certains grands centres de réparation. Leur intérêt est d’automatiser l’examen de l’état des véhicules.

En particulier, là où, sur une plateforme de dégrêlage, un expert automobile évalue les méthodes et les coûts de réparation de 25 à 30 véhicules sinistrés par jour. Tandis qu’un portique correctement utilisé et opéré par un expert peut en scanner jusqu’à 150 quotidiennement. Il permet donc d’abord d’accélérer le traitement des dossiers de sinistre et ainsi d’améliorer la satisfaction des clients – sujet auquel les assurances sont attachées.

Par ailleurs, les scanners réduisent aussi le besoin en experts sur les plateformes de réparation. Un soulagement pour les cabinets d’expertise, régulièrement sollicités lors des épisodes de grêle en période estivale, au moment où une grande partie de leurs salariés est en vacances.

Certains réparateurs restent dubitatifs. Ainsi, l’un d’eux souligne que l’appareil "pousse à réparer des bosses difficilement visibles auparavant. Il ne tient pas non plus compte de la difficulté et du temps de réparation selon les impacts."

A contrario, "le scanner fait partie de l’avenir du dégrêlage, affirme Lutz Göhler, président de DRS France. Il repère tous les dégâts de la grêle sur les éléments peints et fournit un rapport transparent pour tout le monde. Ainsi, l’assureur n’a pas l’impression de se faire avoir." Son entreprise les exploite déjà.

De son côté, le groupe Dentmaster expérimente également tous les modèles disponibles. Mais son dirigeant préfère rester plus mesuré. "Pour l’instant, aucun donneur d’ordres n’est prêt à confier la totalité de ses dossiers à un scanner, affirme Pierre Heyraud. Ce marché reste très éparpillé, avec des solutions présentant des stades de maturité très différents."

Les différents modèles seraient plus ou moins précis et exploitables pour rédiger un compte rendu. Il faudra encore du temps de développement pour que les scanners actuels deviennent réellement opérationnels.