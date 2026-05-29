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La Fabrik à ID s'en remet à l'IA de La Centrale

Publié le 29 mai 2026

Par Gredy Raffin
3 min de lecture
L'éditeur de solutions digitales vient de concrétiser une collaboration technique avec La Centrale. Grâce à Pilot Price, La Fabrik à ID va apporter aux revendeurs le moyen de mener des stratégies de tarification dynamique des voitures d'occasion.
Fabrik à ID La Centrale voitures d'occasion
La Fabrik à ID exposait aux EMVO 2026. ©DR

Les connecteurs ont été validés et les distributeurs automobiles vont pouvoir en profiter. Le 26 mai 2027, la Fabrik à ID a officialisé la concrétisation de son accord technique avec La Centrale. Une coopération qui porte sur l'intégration de Pilot Price à l'environnement de l'éditeur alsacien de solutions digitales pour les points de vente.

 

Grâce à l'intelligence artificielle de La Centrale, il en résulte un nouvel outil au sein de la plateforme DMS de La Fabrik à ID qui permettra aux revendeurs de mener des stratégies de tarification dynamique des voitures d'occasion.

 

"Dans un marché VO toujours plus concurrentiel, où la maîtrise des prix et la rotation des stocks sont devenues des leviers essentiels de performance, cette intégration marque une véritable évolution dans le pilotage de l’activité", justifie La Fabrik à ID dans sa communication.

 

Enjeu de démocratisation

 

En pratique, les directeurs d'activité pourront suivre, au travers d'un tableau de bord, l'état de leur offre vis-à-vis de la concurrence. "Ils auront la possibilité de comparer leur stock selon plusieurs indicateurs et de prendre des décisions éclairées quant au prix à pratiquer", expliquait Vivien Limacher, le fondateur de cette filiale du groupe Kroely, lors des États-Majors du VO 2026.

 

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Derrière cette initiative, la Fabrik à ID entend démocratiser le concept de tarification dynamique. La connexion à La Centrale facilite aussi la diffusion à grande échelle des annonces et leur mise à jour. Avec cet accord, l'éditeur emboîte le pas à SpiderVO qui, fin avril dernier, avait dévoilé les contours d'un partenariat visant à renforcer les possibilités du DMS.

 

Des tablettes d'affichage de prix

 

Pour aller plus loin dans l'expérience, il faut évidemment un équipement sur le parc. À la surprise générale, La Fabrik à ID n'a pas passé d'accord avec Tabletcar, le leader des affichettes de prix digitales. La société alsacienne a choisi de mener sa barque en trouvant un autre fournisseur bien implanté dans les réseaux de distribution étrangers. "Nous pensons que nous avons une tablette plus performante à proposer", glisse Vivien Limacher.

 

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À multiplier les passerelles de la sorte, La Centrale gagne en pertinence aux yeux des distributeurs. Comme aucun abonnement supplémentaire n'est à souscrire, les revendeurs de voitures d'occasion bénéficient donc de plus de services pour un prix inchangé. Celui-ci étant souvent jugé trop onéreux, le rééquilibrage du value for money constitue le principal argument commercial.

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