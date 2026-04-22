Avec Aura, Tec3h s’attaque au marché du studio photo digital pour VO

Une nouvelle activité vient compléter l'environnement de Tec3h. L'éditeur de logiciels DMS pour les distributeurs de voitures d'occasion a révélé au Journal de l'Automobile la création d'une entité baptisée Aura. Autonome, cette filiale fait son entrée, en avril 2026, sur le marché des studios de photographie.

Aura entend donc concurrencer les références du secteur, comme les pure-players Stampyt (groupe Nextlane) ou CarCutter. Pour y parvenir, Tec3h misera sur une stratégie de connectivité. Les protocoles API d'Aura rendront le studio photo compatible avec tous les systèmes informatiques.

"Les commerciaux pourront alors démarcher tous les points de vente automobiles", assure Julien Étendard, cofondateur de Tec3h. Les clients de l'éditeur de DMS utiliseront le service sans le moindre surcoût. Quant aux autres, Aura facturera quelques centimes par voiture ou plusieurs euros pour des packs.

Une ouverture aux clients particuliers

L'éditeur breton veut aussi mettre en avant ses avancées en matière d'intelligence artificielle. Les photos prises avec un smartphone permettront à Aura d'analyser les images pour déjà identifier automatiquement le véhicule. Ensuite, l'utilisateur choisira son fond personnalisé pour mettre en valeur la voiture d'occasion.

À l'été 2026, un site internet dédié fera son apparition. Outre le fait d'éclairer les professionnels de la distribution de voitures d'occasion, cette interface élargira la cible. En effet, selon Julien Étendard, Aura peut trouver un intérêt aux yeux des clients particuliers, ceux qui veulent soigner leur présentation avant de publier une annonce sur internet.