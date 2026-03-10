La franchise BH Car déploie CarBox AI dans son réseau

L'intelligence artificielle se fait une place plus grande dans l'environnement de BH Car. La franchise de vente de voitures d'occasion entre particuliers a officialisé, au début du mois de mars 2026, le déploiement de CarBox AI, l'éditeur d'une solution d'intégration de visuels automobiles dans des environnements entièrement générés.

L'accord entre BH Car et CarBox AI va donc profiter aux actuelles 65 agences opérationnelles. Pour ce faire, l'outil d'intelligence artificielle a été intégré directement à l'environnement informatique de l'enseigne codirigée par Guillaume Herbin et Jeremy Gillotin. Chaque franchisé aura donc cette solution à sa disposition et l'utilisera à discrétion.

En pratique, le parcours a été simplifié au maximum. Les franchisés démarreront l'application CarBox AI et prendront les photos qui seront transmises à la plateforme de l'éditeur. Quelques instants après, ils recevront les visuels générés par IA pouvant être ajoutés aux annonces à publier sur internet. "Chacun d'eux aura la possibilité de configurer un point de vente virtuel qui servira de base pour toutes les productions", explique Yannis Bonneville, le fondateur de CarBox AI.

Tout le monde n'en aura pas nécessairement besoin. Mais les directeurs d'agence contraints par l'espace y trouveront une alternative à l'aménagement d'un studio photo. D'autres y verront l'avantage de pouvoir capturer les voitures directement chez les particuliers sans avoir à faire d'aller-retour à l'agence pour réaliser un shooting, dans une logique de gain de productivité.

Des prix négociés

La tête de réseau a négocié des tarifs. Les franchisés seront facturés 33 centimes par photo transmise au serveur. CarBox AI refacturera ensuite BH Car. À titre de comparaison, notons que les abonnements au catalogue vont de 5,50 euros/voiture dans une limite de 5 VO/mois à 4 euros/voiture pour un minimum de 100 VO/mois.

BH Car tiendra un stand durant le salon Franchise Expo (14-16 mars 2026, à Paris). Les cofondateurs viendront présenter leurs diverses activités, dont BH Car, BH Atelier et BH Pare-Brise, pour recruter des nouveaux entrepreneurs. Ce sera aussi l'opportunité de dévoiler la dernière mouture du site internet qui, justement, fera la part belle aux agents IA tout comme à la vente d'accessoires sous la marque récemment créée BH Shop ou encore à un programme de fidélité.

Chez CarBox AI, l'actualité sera au lancement de CarBox VO, soit une déclinaison de solution pour la génération de vidéos pour les publications sur les plateformes de petites annonces. Elles auront pour but de présenter les caractéristiques des voitures d'occasion en image, comme peut le faire Phyron AI. S'en suivra le démarrage de Carvizio AI, une société sœur qui s'invitera sur le créneau de la vidéo esthétique à la manière d'éditeurs tels que The Next Stories et Maindset.