Garantie batterie : Aviloo pourrait indemniser ses clients jusqu'à 3 000 euros

Il ne s'agit plus seulement d'examiner, mais aussi de s'engager. Aviloo a officialisé, le 1er juin 2026, le lancement d'une garantie de l'état de santé (SOH) des batteries des voitures électriques. La société autrichienne spécialisée dans la réalisation des tests innove alors en prévoyant une compensation financière.

En effet, au-delà d'estimer le niveau de qualité de la batterie d'une voiture électrique, la solution Aviloo Connect calculera la trajectoire théorique de dégradation. La garantie portera sur cette courbe. Si durant l'année calendaire qui suit, un nouvel examen effectué au moyen d'Aviloo Flash démontre que le SoH de la batterie tombe sous le seuil initialement calculé, alors l’acheteur reçoit une compensation. En plus du remboursement du test, il touchera 3 000 euros.

"Avec la garantie batterie Aviloo, le marché français des véhicules électriques d’occasion franchit un nouveau cap, a déclaré le PDG d’Aviloo, Marcus Berger. Pour la première fois, nous posons les bases d’une garantie fondée exclusivement sur des données de mesure indépendantes et objectives. Nous instaurons la confiance, en apportant aux concessionnaires et aux acheteurs français un degré de certitude qui n’existait tout simplement pas jusque-là".

La France en initiatrice

La garantie sera proposée au propriétaire du véhicule, qu'il soit un particulier ou un professionnel. Cela comprend également un concessionnaire qui intégrerait dans tout programme de mobilité une voiture d'occasion dont il détiendrait la carte grise. Pour mémoire, Aviloo revendique une compatibilité technologique avec 96 % des voitures électriques et PHEV du parc roulant européen.

"La France est l’un des deux premiers marchés où nous avons choisi de lancer la garantie, car il y existe une vraie demande. Et le marché est prêt", a précisé le PDG d'Aviloo. La garantie sera déployée à partir du tout début juin dans l'Hexagone et en Suède, puis par étapes dans toute l’Europe au cours des semaines suivantes.

Une prestation rendue possible par la levée de fonds réalisée en février dernier par Aviloo. L'entreprise autrichienne a sécurisé un renfort financier de 30 millions d'euros. Un montant résultant du rachat des parts de l'European Innovation Council Fund (EIC) par des investisseurs.

Selon nos informations, Aviloo ira plus loin dans son service de garantie. Des négociations ont débuté avec un assureur majeur suisse pour élaborer toute une gamme de prestations qui feront basculer les clients dans un univers davantage premium. Une évolution pour laquelle il n'y a pas encore de date précise.