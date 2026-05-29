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Distribution

Aramisauto réinvente son financement automobile

Publié le 29 mai 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
La filiale tricolore d'Aramis Group a officialisé le lancement de FlexiFi. Cette solution repose sur un crédit avec option d'achat, ce qui permet à Aramisauto d'élargir son offre de voitures d'occasion éligibles aux financements alternatifs.
Aramisauto FlexiFi financement voitures d'occasion
Avec FlexiFi, Aramisauto propose une alternative mélangeant les avantages du crédit et de la LOA. ©Aramisauto

Il y avait le crédit et la location avec option d'achat (LOA). Désormais, il faudra aussi compter sur le crédit avec option d'achat. Voilà la nouvelle proposition de financement formulée par Aramisauto avec FlexiFi, depuis la fin du mois d'avril et officialisée le 29 mai par voie de communiqué.

 

Comme la LOA, FlexiFi a été pensée pour les acquéreurs de voitures d'occasion qui raisonnent avec un budget mensuel adapté à leurs moyens. Sur le papier, il s'agit donc bien d'un crédit automobile. À ceci près que la valeur de rachat en fin de cycle est fixée dès le départ. En plus d'abaisser le montant des mensualités, cela confère au client une protection contre des effets de dévaluation inattendus.

 

Un choix de modalités

 

Les particuliers n’ayant pas une grande capacité d’emprunt pourront donc tout de même disposer d’un véhicule, laisse comprendre Aramisauto dans sa communication. L'enseigne, filiale d'Aramis Group, s'ouvre surtout le champ des possibles sur les voitures d'occasion de moins de sept ans en s'affranchissant d'une règle d'or : la LOA exige un respect de la chaîne de TVA lors de la première vie du véhicule.

 

"Avec Aramis FlexiFi, notre objectif est d’aller encore plus loin dans la mobilité abordable en élargissant l’accès au financement à des véhicules qui ne profitaient pas des avantages du leasing", confirme Romain Boscher, directeur général d’Aramisauto. À la demande des clients, les contrats peuvent s'étaler sur 36, 48 ou 60 mois, prévoir un kilométrage allant de 10 000 à 20 000 kilomètres par an et comprendre des prestations annexes.

 

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À la fin du contrat, le choix appartient au conducteur qui est factuellement le propriétaire du bien. Il peut lever l'option d'achat en soldant le montant restant de son crédit ou restituer le véhicule à Aramisauto sans frais supplémentaire.

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