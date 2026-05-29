Nissan donne accès à 200 000 pièces de réemploi dans son réseau

Nissan France déploie une offre de pièces de réemploi dans son réseau après-vente grâce à un partenariat conclu avec Opisto. Les concessionnaires et réparateurs agréés de la marque ont désormais accès, via la plateforme, à près de 200 000 références d'occasion Nissan, testées, contrôlées et garanties, issues de véhicules hors d'usage (VHU).

Les pièces sont disponibles avec des délais de livraison annoncés à partir de 48 heures et sont accompagnées de leur référence constructeur, de photos détaillées et d'un état contrôlé. Au comptoir, le client aura le choix entre la pièce d'origine et celle de réemploi. Il pourra également faire réaliser la réparation dans le réseau agréé Nissan ou acheter uniquement la pièce.

Des pièces jusqu'à 70 % moins chères

Une pièce de réemploi fournie par Opisto coûte, en moyenne, entre 50 et 70 % de moins qu'une pièce d'origine neuve. Les pièces concernées comprennent notamment des rétroviseurs, des projecteurs, des pare-chocs, des portières ou encore des feux arrière.

"Nous sommes fiers d'accompagner Nissan dans la valorisation de la réparation durable. Notre expertise technologique, associée à la puissance de notre stock mutualisé, permet désormais au réseau d'accéder à l'offre de pièces de réemploi la plus complète, la plus fiable et la plus performante du marché", explique Laurent Assis-Arantes, cofondateur et dirigeant d'Opisto.

Nissan poursuit ses ambitions environnementales

Au-delà de l'aspect économique, ce partenariat s'inscrit également dans la stratégie environnementale du constructeur. Nissan rappelle viser la neutralité carbone sur l'ensemble du cycle de vie de ses produits d'ici à l'année fiscale 2050.

"Ce partenariat avec Opisto s'inscrit parfaitement dans notre démarche de développement durable et répond à une attente de nos clients : accéder à des pièces de réemploi fiables, disponibles et économiquement compétitives. Nous renforçons ainsi notre engagement pour une mobilité plus durable", souligne Charbel Abi Ghanem, directeur général de Nissan France.