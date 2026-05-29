Menu
fermer
S'abonner
Services

Nissan donne accès à 200 000 pièces de réemploi dans son réseau

Publié le 29 mai 2026

Par Charlotte Morvan
2 min de lecture
Nissan France s'appuie sur Opisto, spécialiste de la distribution en ligne de pièces automobiles de seconde main, pour développer son offre de pièces de réemploi. Les réparateurs et concessionnaires agréés de la marque peuvent désormais commander 200 000 références d'occasion Nissan via la plateforme toulousaine.
Grâce à son partenariat avec Opisto, Nissan donne désormais accès à près de 200 000 pièces de réemploi à son réseau français. ©Nissan
Grâce à son partenariat avec Opisto, Nissan donne désormais accès à près de 200 000 pièces de réemploi à son réseau français. ©Nissan

Nissan France déploie une offre de pièces de réemploi dans son réseau après-vente grâce à un partenariat conclu avec Opisto. Les concessionnaires et réparateurs agréés de la marque ont désormais accès, via la plateforme, à près de 200 000 références d'occasion Nissan, testées, contrôlées et garanties, issues de véhicules hors d'usage (VHU).

 

Les pièces sont disponibles avec des délais de livraison annoncés à partir de 48 heures et sont accompagnées de leur référence constructeur, de photos détaillées et d'un état contrôlé. Au comptoir, le client aura le choix entre la pièce d'origine et celle de réemploi. Il pourra également faire réaliser la réparation dans le réseau agréé Nissan ou acheter uniquement la pièce.

 

Des pièces jusqu'à 70 % moins chères

 

Une pièce de réemploi fournie par Opisto coûte, en moyenne, entre 50 et 70 % de moins qu'une pièce d'origine neuve. Les pièces concernées comprennent notamment des rétroviseurs, des projecteurs, des pare-chocs, des portières ou encore des feux arrière.

 

"Nous sommes fiers d'accompagner Nissan dans la valorisation de la réparation durable. Notre expertise technologique, associée à la puissance de notre stock mutualisé, permet désormais au réseau d'accéder à l'offre de pièces de réemploi la plus complète, la plus fiable et la plus performante du marché", explique Laurent Assis-Arantes, cofondateur et dirigeant d'Opisto.

 

Nissan poursuit ses ambitions environnementales

 

Au-delà de l'aspect économique, ce partenariat s'inscrit également dans la stratégie environnementale du constructeur. Nissan rappelle viser la neutralité carbone sur l'ensemble du cycle de vie de ses produits d'ici à l'année fiscale 2050.

 

Les constructeurs rebattent les cartes du recyclage

 

"Ce partenariat avec Opisto s'inscrit parfaitement dans notre démarche de développement durable et répond à une attente de nos clients : accéder à des pièces de réemploi fiables, disponibles et économiquement compétitives. Nous renforçons ainsi notre engagement pour une mobilité plus durable", souligne Charbel Abi Ghanem, directeur général de Nissan France.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Le débosselage automobile entre dans une nouvelle ère

Le débosselage automobile entre dans une nouvelle ère

Nissan France lance le test grandeur nature de Replay

Nissan France lance le test grandeur nature de Replay

Réparation automobile : l’inflation galopante

Réparation automobile : l’inflation galopante

Nissan essuie une perte de près de trois milliards d’euros

Nissan essuie une perte de près de trois milliards d’euros

Fraude kilométrique : les garages à la rescousse

Fraude kilométrique : les garages à la rescousse

Après-vente : Stellantis & You nomme Éric Leblond-Trepeu

Après-vente : Stellantis & You nomme Éric Leblond-Trepeu

Laisser un commentaire

cross-circle