Reconditionnement : comment Car Syst'M séduit de grands concessionnaires

L'aventure a commencé en itinérance sur les routes. Elle se poursuit aujourd'hui au sein d'un atelier bien enraciné aux côtés de certains des concessionnaires les plus puissants de France. En 2008, quand David Humeau fonde Car Syst'M, il est loin d'imaginer la trajectoire que prendrait son entreprise de service de carrosserie. "Nous avons commencé en proposant du débosselage sans peinture et, à partir de 2014, de la teinte de vitre. Avec nos camions, nous allions en intervention chez les clients", se souvient celui qui goûte désormais au plaisir de travailler dans un grand bureau élégamment décoré.

En un peu plus de quinze ans, Car Syst'M s'est construit une solide réputation à Cholet (49) et dans la région des Pays de la Loire de manière générale. Mais le virage a véritablement été pris en 2021. La demande des clients BtoB allant croissante, le fondateur n'a eu d'autre choix que de prendre un local, dont les murs ont été fréquemment poussés (ou abattus) pour dégager des espaces de production plus larges.

À ce jour, 90 % des véhicules qui entrent chez Car Syst'M appartiennent à des professionnels. Les collaborateurs réalisent quelque 1 200 nettoyages par an sur place. Bien davantage avec le service itinérant qui reste opérationnel. Le débosselage demeure un point central de l'activité. Le contrat-cadre avec le groupe de distribution GCA pour prendre en charge toutes ses voitures impactées par la grêle illustre la confiance gagnée.

Par souci de lisibilité, Car Syst'M a forfaitisé les prix interventions. Il faut compter 50 euros pour le débosselage d'un élément de carrosserie, environ 280 euros pour tout un côté de voiture et 490 euros pour un tour complet. David Humeau mise toutefois sur une prestation complémentaire pour assurer la croissance de son entreprise. Une piste ouverte par un nouveau partenariat avec RestorFX.

Construire une offre financièrement acceptable

"Nous étions à la recherche d'une solution pour traiter les microrayures et répondre à davantage de besoins des professionnels. J'ai découvert RestorFX sur les réseaux sociaux et un client particulier nous en a parlé en des termes élogieux à son retour du Mondial de Paris", raconte David Humeau. En tant que peintre de formation lui-même, il a évalué le potentiel de la solution pour les voitures d'occasion après des tests concluants.

En mai 2025, Car Syst'M signe donc un contrat pour représenter RestorFX sur la zone et certains collaborateurs suivent la formation initiale de 15 jours. "Dès lors, nous avons pu proposer une gamme de prestations de réparations esthétiques comme dans les centres de reconditionnement de voitures d'occasion", poursuit David Humeau.

L'argumentaire est rodé : le dirigeant met en avant la flexibilité, la réactivité et la compétitivité des prix. Les concessionnaires, les agents et les carrossiers de la région souscrivent à cette idée, au point de contribuer maintenant à hauteur de 80 % à l'activité du centre.

"Je perçois une insatisfaction chez les responsables VO tenus d'orienter les flux vers les centres de reconditionnement. Les procédés ne sont pas les plus adaptés à leur réalité. Ils nous confient donc de plus en plus de voitures", glisse David Humeau. "RestorFX apporte une solution financièrement plus acceptable pour nos donneurs d'ordre", résume celui qui, de temps à autre, enfile de nouveau la combinaison pour garder la main.

Cholet parmi les trente

Car Syst'M a permis d'inscrire Cholet sur la carte des centres qui commercialisent la marque RestorFX. Il y a eu Rennes (35) et Lorient (56) aussi à la même période. Le maillage comptera également les villes de Brest et Quimper dans le Finistère, de Bayonne (64) et d'Ajaccio, le tout premier en Corse. Trente sites seront ainsi actifs avant la fin de l'année 2025.

Un an plus tard, entre dix et vingt sites devraient allonger la liste, d'après Vincent Desbordes, le directeur du développement. Deux formats cohabitent. Celui de la franchise convient aux entrepreneurs en début de parcours. Avec un budget de 25 000 euros, ces derniers reçoivent la dotation, la formation et un droit territorial pour se lancer. Celui de la licence (10 000 à 15 000 euros) convient aux garages installés et qui peuvent faire l’économie de l'outillage.

Au démarrage, le rythme doit être d'un véhicule par jour pour un potentiel de deux entrées quotidiennes. En moyenne, les factures s'élèvent à 600 euros HT. Un tarif bien en-deçà des montants de frais de remise en état généralement réglés par les clients, mais qui génère une marge additionnelle à forte rentabilité pour les exploitants.

Proposer des travaux de prérestitution

Ce système de vernis sans peinture importé par RestorFX a gagné ses lettres de noblesse sur le plan technique. Il a été adoubé par la profession. Il reste à le démocratiser en attirant les clients automobilistes. "Nous sommes parvenus à abaisser la part des clients BtoB de 90 % à 65 %. Cela a son importance pour diminuer la dépendance", relate Vincent Desbordes.

Chez Car Syst'M, David Humeau approuve. Le dirigeant choletais veut lui aussi attirer plus de clients particuliers avec cette nouvelle marque au catalogue. Il voudrait proposer ses compétences en amont de la mise en vente de la voiture d'occasion (BtoC) ou de la restitution d'un leasing pour éviter les pénalités. "Nous pourrions associer les concessionnaires qui gagneraient sur le plan financier et sur celui de la relation client", se projette l'entrepreneur.

Tandis que la visite de son atelier s'achève, le dirigeant s'amuse d'une ultime anecdote. Une voiture de collection, appartenant personnellement à un concessionnaire de premier plan, est passée par la case Car Syst'M. Elle venait profiter d'un traitement RestorFX avant d'être cédée… à un autre membre du top 100 de la distribution.