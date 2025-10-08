Avec Vauban Remarket, Olivier Hossard tente le pari du reconditionnement

L'idée avait été révélée au détour d'une conversation. C'était en pleine pandémie de Covid-19 et Olivier Hossard venait de sceller la reprise des derniers sites Peugeot du groupe Neubauer, à Saint-Brice (95) et Chambly (60). Une période durant laquelle les groupes de distribution commençaient sérieusement à réfléchir à l'ouverture d'usines de reconditionnement de voitures d'occasion pour saisir davantage d'opportunités commerciales.

Sondé brièvement sur la question, le président de Vauban Automobile avait simplement répondu "étudier la perspective" au-delà de la phase d'absorption des investissements immobiliers qu'il venait de réaliser. C'était en janvier 2021 et quatre ans et demi plus tard, le projet a été concrétisé.

Début septembre 2025, le groupe francilien a effectivement mis en service Vauban Remarket (VR dans le jargon de l'entreprise). Une structure qui a nécessité dix mois de travaux pour sortir de terre, à Saint-Ouen-l'Aumône (95), aux abords de l'incontournable Cité de l'Automobile où le groupe possède des concessions. Une bâtisse couverte de 2 000 m2 entièrement consacrée au reconditionnement de voitures d'occasion.

Pour l'aider à penser avec justesse son projet, Olivier Hossard est allé recruter un spécialiste des questions logistiques. Passé par Decathlon, mais surtout par les groupes CAT et Ceva Logistics, Arnaud Lacourt présentait le profil idéal de celui qui connaît les contraintes de déplacement des véhicules.

L'homme a dirigé le parc Gefco de 9 000 places de stockage à Nanteuil-le-Haudouin (60) où il organisait diverses interventions allant de la préparation des VN à la rénovation des VO en passant par la transformation des véhicules utilitaires.

"J'ai aussi participé à des lancements comme ceux d'Autohero et de Cazoo en France, se souvient-il. Il fallait alors créer les schémas logistiques pour assurer le reconditionnement, puis la livraison des voitures d'occasion revendues en ligne". C'est avec enthousiasme qu'il dit avoir rejoint le chantier ouvert par le groupe de distribution francilien.

Sur le même terrain que le site Distrigo

Comme bien souvent, le permis de construire de ce centre de reconditionnement n'a pas été aisé à obtenir. En mairie, les décisionnaires pensaient qu'il s'agissait d'un nouvel atelier géant recevant du public. Il a fallu reprendre les explications pour que Vauban Automobile puisse ajouter ce bâtiment sur un terrain qu'il possédait déjà. Et pour cause, Vauban Remarket est voisin de la plateforme Distrigo du groupe, ouverte en 2015, à l'époque en collaboration avec le groupe Neubauer.

Le circuit d'acheminement des pièces de rechange ne pouvait pas être plus court. Une telle proximité n'est pas sans rappeler celle mise en œuvre par le groupe Dubreuil aux Essarts, en Vendée. Tandis qu'à l'échelle de la plaque de distribution, le site de reconditionnement se trouve, à quelques kilomètres près, au centre des vingt-cinq concessions exploitées par Olivier Hossard.

À d'autres égards, le choix de cet emplacement n'a rien d'anodin, comme le souligne Arnaud Lacourt. Vauban Remarket s'est installé au cœur de la deuxième plus importante ZAC d'Europe. Un extraordinaire vivier de compétences et de clients se trouve à moins de quinze minutes de voiture.

Tourner à près de 6 000 voitures reconditionnées par an

Entre les murs, deux équipes alterneront pour des durées de travail de huit heures. D'une demi-douzaine de personnes, l'effectif passera donc rapidement à près d'une cinquantaine de collaborateurs. De la main-d'œuvre qualifiée qui provient du groupe lui-même, de garages environnants, sinon qui aura été repérée par des dispositifs spécialisés. La montée en régime devant amener Vauban Remarket à reconditionner entre 5 000 et 6 000 voitures d'occasion par an.

Nous ne sommes plus tributaires du VO. Nous choisissons, nous optimisons les délais et nous maîtrisons les coûts

D'abord pour les concessions du groupe évidemment. Le site est considéré comme un centre de profit ou tout au moins d'économie en internalisant les dépenses. L'argent passe de la poche gauche à la poche droite. Il n'exclut pas ensuite d'œuvrer pour des tiers à l'avenir, conscient que le flux doit être le plus continu possible et que des acteurs de la mobilité locaux auront certainement des besoins.

"Nous libérons les responsables VO de ces contraintes. Nous récupérons, nous reconditionnons et nous restituons les véhicules", résume le directeur des lieux. Dans le but d’être les plus efficients possible, ils ont réuni les cadres du groupe de distribution et décidé de manière collégiale d'une grille. Selon le couple âge-kilométrage, un véhicule appartient à la catégorie A, B ou C, ce qui correspond à un niveau de reconditionnement. Une méthode adoptée, se souvient-on, chez Macard, autre opérateur Stellantis, par exemple.

Progicar comme assistant des opérations

Question outil de supervision, le groupe Vauban a fait le choix de Progicar Remarket. Cet outil développé par la filiale du groupe Gemy a fait ses preuves non seulement chez le concessionnaire qui compte deux usines de reconditionnement, mais également au sein de celle de Net&Co, à Seclin (59).

"Les informations sont dématérialisées, unifiées et le logiciel nous permet d'avoir un suivi des tâches avec preuve d'intervention", apprécie Arnaud Lacourt qui vise un délai de traitement des voitures (lead time) de dix jours ouvrés sur site. D'autant que le logiciel intègre, depuis le printemps dernier, un accès spécifique destiné aux sous-traitants des centres de reconditionnement, facilitant leur participation aux processus de préparation automobile et donc à l'optimisation de leur tâche.

Par ailleurs, l'orchestrateur du projet a réussi à obtenir des moyens financiers pour doter richement le centre. ÇaRool a été choisi pour sa technologie d'analyse intelligente des pneus. Des équipements évitent d'avoir à lever des charges lourdes. Les cabines de peinture traversantes viennent de chez Europa qui les fabrique, les installe et les entretient. "L'ergonomie et la pénibilité ont été au centre de toutes nos réflexions", appuie Arnaud Lacourt qui a fait parler son expérience durant tout le chantier de Vauban Remarket.

Au sortir de la visite, Olivier Hossard, venu pour une soirée organisée par ses équipes de Distrigo dans le centre de reconditionnement, a partagé son sentiment sur cet investissement au cours d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile. "Il ne s'agissait pas de succomber à une mode, a cadré le président. Je constate que cela devenait une nécessité pour tenir un process de préparation qualitatif et disposer de voitures d'occasion prêtes à partir dans nos concessions".

Pour lui encore, le centre de reconditionnement Vauban Remarket symbolise une mainmise sur l'activité. "Nous ne sommes plus tributaires du VO. Nous choisissons, nous optimisons les délais et nous maîtrisons les coûts", décrypte celui qui opère majoritairement pour Stellantis et Toyota. Son idée pourrait bien – en cas de preuve de succès – inspirer d'autres distributeurs, toujours frileux d'acquérir du foncier en Île-de-France.