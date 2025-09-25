Reconditionnement VO : Dentmaster s'organise pour jouer les premiers rôles

Porté par un marché des véhicules d'occasion qui réclame des capacités de remise en état, Dentmaster entend faire valoir ses compétences. Le prestataire de services monte d'un cran, structurant ses équipes pour répondre à une grande diversité de besoins de clients variés.

À Hordain (59), sur 6 000 m², Dentmaster reconditionne des voitures d'occasion avec du matériel de qualité industrielle. ©Dentmaster

Prendre une plus grande dimension. Tel est désormais l'objectif principal de Dentmaster dans le domaine du reconditionnement des véhicules d'occasion. Par l'intermédiaire de son directeur général, Pierre Heyraud, le prestataire de services a dévoilé une feuille de route stratégique qui vise à accroître les flux vers ses sites de Hordain (59) et de Vitrolles (13).

Une décision prise au regard des dynamiques observables en France. Pour Pierre Heyraud, il ne fait plus aucun doute que le marché des voitures d'occasion réclame de plus en plus de capacité de reconditionnement. Pour preuve, l'usine principale, celle du Nord, a vu son volume doubler entre 2023 et 2024, à près de 20 000 véhicules réceptionnés.

"Les chiffres devraient être similaires en 2025 avec, encore une fois, un quatrième trimestre en très forte croissance", a partagé Pierre Heyraud auprès du Journal de l'Automobile. Stellantis, pour lequel opère Dentmaster à Hordain, devrait largement participer à cette montée en régime. Mais le constructeur ne sera pas le seul.

Monter une équipe de commerciaux

La direction des ressources humaines nouvellement composée par le groupe contribuera non seulement à superviser l'effectif de 230 personnes en place chez Dentmaster et Carmeleon, mais aussi à recruter des commerciaux. Le but étant d'aller convaincre des clients BtoB d'alimenter l'usine de reconditionnement de 6 000 m2.

L'argumentaire est prêt. Pierre Heyraud en donne les grandes lignes, tout du moins pour Hordain. "Ce site est le seul de cette envergure à proposer un accès direct à des clients externes de toute taille et à répondre aux besoins croissants du marché. Grâce à notre organisation, nous permettons à tous les acteurs, quelle que soit leur taille ou leur volume, de bénéficier d’un reconditionnement de qualité industrielle, sans avoir à supporter les investissements que cela suppose", déroule-t-il.

Pour mémoire, le département du Nord compte un autre opérateur indépendant, Net&Co, qui se trouve à Seclin. Positionné sur un segment de prestation équivalent, cet opérateur d'usine de reconditionnement nourrit des ambitions de volume moindres, à hauteur de 6 000 unités.

Dentmaster ira à la rencontre des concessionnaires évidemment, mais surtout des acteurs de la mobilité en tout genre. Il s'agit sans surprise d'accompagner les loueurs dans leur activité de remarketing. À moins que les gestionnaires de flotte ne s'emparent du sujet en amont. "Les sociétés imaginent de plus en plus de faire appel à des spécialistes du reconditionnement juste avant la restitution pour éviter d'être facturées par les loueurs. Certaines envisagent aussi une étape de remise en état durant la passation entre deux collaborateurs", interprète le directeur général.

Suivre une croissance organique

Il a conscience que le niveau de prestation délivré pour Stellantis n'est pas applicable aux autres comptes. Dentmaster a pris le parti d'établir une grille de niveaux de reconditionnement et de facturer alors des montants forfaitaires. "Par opposition avec le modèle économique qui consiste à vendre du temps-homme", appuie Pierre Heyraud.

Il ne nie pas le fait que cela demande plus de flexibilité, car en fonctionnant à la demande, la direction opérationnelle du site navigue à vue. D'où l'importance de pouvoir compter sur des équipes soudées. "Notre croissance a toujours été organique car nous avons un enjeu de maîtrise et de conservation des compétences", soutient le directeur général. Si sa stratégie fonctionne pour Dentmaster, la prochaine étape consistera certainement à agrandir le modeste site de Vitrolles plutôt qu'à reprendre une affaire sur un territoire inconnu.