Ouestfrance-auto disparaît laissant toute latitude à Zoomcar

Ouestfrance-auto.com a tiré sa révérence. Vingt-sept ans après sa création, le site internet consacré à la diffusion de petites annonces de voitures d'occasion a été intégralement fondu dans la plateforme de Zoomcar. Une opération technique de plusieurs semaines, achevée depuis le début du mois d'avril 2026.

Ainsi, toutes les forces vont désormais se concentrer sur un seul infomédiaire et une seule marque. "Il était compliqué d'entretenir deux environnements, confirme Didier-Louis Mahé, directeur général de Zoomcar auprès du Journal de l'Automobile. Nous rencontrions des problématiques de couverture géographique, de ressources humaines, de redondance d'annonces et de coûts".

Cette situation n'était plus viable sur le plan opérationnel, frôlait l'hérésie d'un point de vue économique et dégradait le recensement naturel sur le moteur de recherche de Google. Pour toutes ces motivations, le site internet ouestfrance-auto.com ne pouvait subsister plus longtemps.

"Nous avons engagé une agence qui avait déjà une cinquantaine d'opérations de migration à son actif. Le processus a été géré parfaitement et nous n'avons rencontré aucun problème majeur", commente encore le directeur général de Zoomcar.

Prêt pour le flux exceptionnel de buy back

Après la migration, les internautes n'auront plus de doute : il ne reste qu'une seule interface. Celle qui des deux, selon Didier-Louis Mahé, affichait déjà un taux de conversion des visiteurs en intentionnistes deux fois plus élevé. "Zoomcar a un rayonnement national, un parcours lisible pour les clients et une offre de voitures d'occasion provenant exclusivement de professionnels", souligne le directeur.

Aurait-il pu en être autrement, alors qu'un pool de concessionnaires s'est porté actionnaire majoritaire de Zoomcar ? "Les actionnaires me réclament de générer des leads pour les aider à vendre", résume le directeur de la plateforme. L'ambition est de concentrer les budgets pour capter plus de leads. Ce qui attirera aussi plus de distributeurs".

Ce mouvement prend une dimension autrement stratégique dès lors qu'on considère l'arrivée prochaine de buy back. Des volumes a priori très importants de voitures d'occasion pour lesquelles il faudra trouver des clients. Didier-Louis Mahé ne résiste pas à l'idée de dérouler son argumentaire, mettant en exergue son modèle économique. "Nous ne facturons pas de packs, mais la transmission de leads, rappelle-t-il. Les concessionnaires pourront donc exposer tous ces flux, sans accroître leurs budgets de diffusion".

Une opportunité de gagner des parts de marché à laquelle Zoomcar a été préparée depuis longtemps. La plateforme compte à ce jour 145 000 voitures, mais Didier-Louis Mahé assure qu'elle peut héberger plus du double de ce volume. "Certains groupes s'attendent à recevoir des milliers de buy back et nous pouvons prendre au moins 150 000 annonces supplémentaires", précise-t-il.

Pas de plateforme BtoB, mais un traçage amélioré

Contrairement à Weeflow ou plus récemment La Centrale Pro, Zoomcar ne projette pas de bâtir un environnement de bourse d'échange BtoB. Quand bien même ses actionnaires totalisent plus de 1 000 concessions avec du stock, ils ne poussent pas les ingénieurs informatiques dans cette direction.

Les développements techniques avaient un autre but. Zoomcar disposera désormais de moyens sophistiqués pour tracer tous les internautes et leurs appels. L'infomédiaire saura alors dire quel individu a appelé pour tel véhicule. Un suivi plus fin de chaque interaction qui ouvrira la porte à davantage de services par la suite. Pourquoi pas des études qualitatives des attentes des Français en matière de VO ?