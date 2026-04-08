La Centrale amorce sa mue vers une plateforme d'agents IA

Il est désormais clair que l'intelligence artificielle (IA) va transformer en profondeur La Centrale. Le 2 avril 2026, alors que l'infomédiaire spécialisé dans la diffusion des petites annonces de voitures d'occasion organisait la seconde édition d'Impulsion, sa conférence annuelle, Guillaume-Henri Blanchet, directeur général de la plateforme, a présenté la feuille de route technologique des dix-huit prochains mois.

Réalisée devant un public composé d'une centaine de patrons de groupes de distribution et d'enseignes de revente de voitures d'occasion, la présentation a eu son petit effet. Et pour cause, le directeur général de La Centrale a dévoilé une stratégie de fonctionnalités digitales innovantes rendues possibles par le déploiement d'agents IA. Elles intégreront toutes Pilot, la suite logicielle initiée en 2024.

"La Centrale devient une plateforme d'IA agentique capable de collecter, d'analyser et de décider", a résumé sur scène Guillaume-Henri Blanchet. Un triptyque destiné à faciliter la vie des revendeurs de voitures d'occasion. Ces derniers devraient gagner en efficacité opérationnelle et marketing. Les agents ayant été calibrés pour effectuer toutes ces tâches quotidiennes chronophages à faible valeur ajoutée.

L'armée des douze agents

Un virage pleinement assumé par la filiale d'OLX Group qui n'aura pas tardé à puiser dans le catalogue de solutions de son nouvel actionnaire. Ainsi, à compter de début avril et durant les dix-huit prochains mois, un total de douze agents IA distincts entrera en action. Ils aideront à la publication des annonces, au traitement des leads et à la constitution du stock approprié.

Pour appuyer son propos, le directeur général a révélé un film d'illustration. Les distributeurs ont alors pu découvrir comment l'intelligence artificielle va générer automatiquement une annonce détaillée sur la simple base d'une vidéo descriptive. Les agents vont identifier la voiture grâce à la plaque d'immatriculation, extraire des photos, les détourer et les placer sur un fond valorisant, rédiger l'annonce avec une mise en exergue des détails importants selon les attentes des internautes. Les agents assureront ensuite la multidiffusion (y compris chez Leboncoin). Un autre agent se chargera de la traduction de la vidéo de présentation pour un rayonnement international.

Dans cette même vidéo, le public d'Impulsion a eu un aperçu des solutions de traitement de leads qui arriveront progressivement. La Centrale les dotera notamment d'un répondeur intelligent qui pourra retranscrire les messages déposés, analyser les demandes puis proposer des actions en ayant connaissance des possibilités. Concrètement, à titre d'exemple, après avoir compris qu'une cliente veut passer voir une voiture, l'agent IA vérifie l'agenda du commercial et lui indique tous les créneaux de rendez-vous disponibles. L'humain ne sortira donc pas de la boucle décisionnelle et, depuis le 2 avril 2026, les utilisateurs ont le moyen de répondre directement par WhatsApp depuis leur ordinateur.

Dans le registre de l'approvisionnement, il s'agira de pousser un peu plus loin l'expérience de la suite Pilot déjà bien connue des concessionnaires et marchands français. Autrement dit, La Centrale entend gagner en finesse d'analyse de stock et de la demande locale pour monter en pertinence de recommandation. La contribution de la plateforme La Centrale Pro, l'interface de transaction BtoB lancée en janvier dernier, prendra alors encore plus d'importance.

Une fédération tant attendue

En amorçant cette transformation technologique de fond, La Centrale cherche à concentrer dans son environnement tous les (futurs) besoins des distributeurs en matière d'agents IA. Dans le fond, toutes ces propositions de valeur ont été faites depuis plusieurs mois par un écosystème foisonnant d'entreprises françaises, dont certaines étaient d'ailleurs représentées dans la salle de conférence en leur qualité de partenaires de La Centrale. Toujours est-il que le temps est venu pour un éditeur de fédérer les prestations en une seule solution. Tel est le pari du groupe présidé par Philippe Chainieux.

Une stratégie IA qui, pour le moment, ne concerne que les professionnels de revente de voitures d'occasion. La Centrale n'a pas évoqué le volet des utilisateurs particuliers. Pourtant, certains se souviendront que l'entreprise avait été la première à vouloir intégrer une technologie d'intelligence artificielle pour la recherche d'offres. Un domaine dans lequel Leboncoin, Aramisauto ou encore Weespots ont avancé ces derniers mois.