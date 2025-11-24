La Centrale passe officiellement sous pavillon néerlandais

Conformément au calendrier avancé, OLX Group vient de boucler le rachat du groupe français La Centrale, plateforme de diffusion de voitures d'occasion, pour un montant d'environ 1,1 milliard d'euros. Le spécialiste des petites annonces en ligne signe ainsi son entrée sur le marché ouest-européen.

Avec le rachat de La Centrale, OLX Group devient un acteur officiel du marché des voitures d'occasion en Europe de l'Ouest. ©OLX Group

Le groupe La Centrale a changé de propriétaire. Comme cela avait été annoncé en septembre dernier, la plateforme de diffusion des annonces de voitures d'occasion a été rachetée le 17 novembre 2025. OLX Group a déboursé un montant avoisinant 1,1 milliard d'euros négocié avec Providence Equity qui a cédé l'intégralité de ses parts.

Au terme de cette opération, OLX Group, géant des petites annonces multisectorielles, prend enfin racine en Europe de l'Ouest. L'entreprise rattachée à Prosus, une holding cotée à la Bourse d'Amsterdam, et plus globalement à Naspers, le conglomérat sud-africain, exerçait en Europe de l'Est et centrale, en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

En parallèle, OLX Group a également entériné la cession d’actifs non stratégiques en Ouzbékistan et au Kazakhstan, ainsi que la cession de la plateforme polonaise de services Fixly et de la plateforme roumaine de financement immobilier Kiwi Finance. Cela a été réalisé pour accélérer son recentrage stratégique sur les marchés à fort potentiel de croissance et sur ses verticales prioritaires, dont l'automobile fait partie.

Organigramme conservé

Aux dernières nouvelles, rien ne change dans les effectifs de La Centrale. Philippe Chainieux en reste le capitaine. La plateforme française profitera de moyens technologiques supérieurs. Et pour cause, OLX investit 20 millions de dollars sur cet exercice dans l'intelligence artificielle et a déjà déployé plus de 60 cas d’usage sur ses plateformes, dont dix solutions d’IA générative mises en place au premier semestre.

La Centrale revendique aujourd'hui le statut de leader sur le segment des places de marché dédiées à l'automobile. Dans les faits, elle est engagée dans une course pour rattraper Leboncoin. La nouvelle filiale d'OLX Group totalise autour de 380 000 annonces de véhicules d'occasion et 5,7 millions de visiteurs uniques chaque mois.

Récemment, La Centrale a enrichi sa proposition de valeur avec une nouvelle offre de leasing pour l’automobile d’occasion, conçue pour répondre aux attentes des Français, avec l’ambition de déployer 30 000 véhicules en LOA d’ici la fin de l’année. CGI Finance a été le premier partenaire à s'engager et projette de monter encore en régime.

OLX Group se montre rentable

Chez OLX Group dirigé par Christian Gisy, les voyants sont au vert. Au 30 septembre 2025, l'entité a achevé le premier semestre de son exercice fiscal décalé. Il a été rapporté un chiffre d’affaires en augmentation de 22 % (17 % sur un an), pour atteindre 473 millions de dollars.

L'actionnaire de La Centrale dispose surtout d'un schéma rentable. L’Ebitda ajusté progresse de 52 % sur un an, pour atteindre 231 millions de dollars. La marge est ainsi portée à 49 %, en hausse de dix points.

La branche automobile en elle-même a enregistré une croissance de 27 % du chiffre d’affaires. Une évolution stimulée par une monétisation renforcée, l’intégration de nouveaux outils innovants à destination des concessionnaires, l’amélioration des solutions publicitaires et l’optimisation des solutions de recherche afin de générer davantage de leads pour ses clients.