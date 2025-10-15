Pilot Match : quand La Centrale scanne le marché VO en un clic

Le groupe spécialisé dans la publication d'offres de voitures d'occasion continue de mettre l'intelligence artificielle au service des distributeurs automobiles. Dans le lot d'innovations que La Centrale a apporté cet automne à sa suite Pilot, l'une d'elles attire l'attention du marché. Elle n'est pas sans rappeler le service Google Lens.

La Centrale enrichit sa suite Pilot de deux fonctions, Pilot Match et Pilot Price IA. ©AdobeStock

À la manière d'un éditeur de logiciel, La Centrale fête l'anniversaire de sa suite d'outils avec un pack de nouveautés. Ainsi, son programme Pilot, doué d'intelligence artificielle (IA), passe le cap de la première année avec plusieurs ajouts de fonctionnalités. Parmi elles, le groupe spécialisé dans la publication d'offres de voitures d'occasion a annoncé Pilot Match, un service sans commune mesure.

Il s'agit d'un module additionnel, qui se télécharge dans les navigateurs internet Chrome ou Edge. Sous réserve d'être un distributeur automobile client de La Centrale, il suffit alors de cliquer sur l'extension pour que Pilot Match commence alors à scanner la page web active. L'IA considère chaque information et édite un rapport.

Le but de la manœuvre ? Pilot Match identifie la voiture d'occasion affichée à l'écran, ses caractéristiques et son prix, puis compare le tout aux annonces déjà en ligne sur la plateforme de La Centrale. Instantanément, l'utilisateur obtient un conseil sur la pertinence de l'offre qu'il a sous les yeux par rapport à son marché. Certains y verront une déclinaison du bien connu Google Lens.

Le tour de force de la solution de La Centrale est de fonctionner avec tous les sites internet. Pilot Match servira sur les plateformes de remarketing, de publication d'annonces ou encore sur les sites des constructeurs. Les e-mails et les DMS peuvent aussi être scrutés par l'IA. "Seuls les sites encodés ne peuvent pas être lus, mais personne ne le fait pour ne pas nuire au référencement", explique-t-on chez La Centrale.

Le déploiement a commencé sous forme de test en septembre. Désormais, la fonction d'un nouveau genre compte au catalogue officiel du groupe présidé par Philippe Chainieux. Tout comme d'autres qui ont également fait leur apparition récemment.

Une IA qui explique la stratégie de prix à suivre

Depuis juin dernier, Pilot Price intègre une assistance IA, dont le rôle se résume à formuler des recommandations. Concrètement, les distributeurs de voitures d'occasion peuvent la solliciter à tout moment et en quelques secondes obtenir un conseil en langage naturel sur le positionnement tarifaire du stock et les ajustements à effectuer au regard de la tension de marché.

"Avant, nous faisions une analyse concurrentielle. Maintenant, l'intelligence artificielle va contextualiser et expliquer son raisonnement pour une pleine compréhension", présente Stéphane Laffont, responsable produit pricing de La Centrale.

L'interface a été repensée pour mettre cette fonctionnalité en avant, elle qui se faisait visuellement discrète au cours de l'été. Allègrement nourrie aux données de marché depuis des mois, Pilot Price devrait être particulièrement utile aux profils les moins expérimentés des points de vente, ceux qui nécessitent un accompagnement.

Dans un dernier registre, La Centrale annonce avoir franchi le cap des deux millions de cotations avec Pilot Trend depuis le lancement en début d'année 2025. Pour mémoire, le service aide à évaluer le rapport entre la demande et l’offre par région afin d'identifier les modèles d'occasion les plus recherchés. Les distributeurs ont ainsi une lecture claire des grandes tendances qui peuvent aiguiller leurs achats et leurs reprises.