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Guillaume Legrand repense la direction d'eKonsilio

Publié le 14 avril 2026

Par Gredy Raffin
< 1 min de lecture
Au bout de dix années passées à piloter les opérations de la société de traitement des leads pour les concessionnaires, Guillaume Legrand change de statut. Le fondateur d'eKonsilio a décidé de nommer un directeur général, Reda Moujahid, tandis qu'il devient lui-même président.
ekonsilio Guillaume Legrand
Guillaume Legrand et Reda Moujahid, respectivement président et directeur général d'eKonsilio. ©eKonsilio

C'est filant la métaphore du football que Guillaume Legrand a fait sa grande annonce. Le fondateur d'eKonsilio, société réputée dans le domaine du traitement des leads pour les concessionnaires automobiles, a révélé son changement de statut au sein de la structure. Il a confirmé céder son fauteuil de directeur général à Reda Moujahid.

 

Il aura passé dix années à piloter l'essor et le développement d'eKonsilio. Guillaume Legrand a jugé bon de ne plus "s'accrocher à ce poste" pour ne pas freiner les avancées. Cette fonction opérationnelle revient donc désormais à Reda Moujahid qui, depuis cinq ans, dirigeait la filiale italienne de la société mancelle.

 

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Guillaume Legrand ne quitte pas pour autant eKonsilio. Il en devient le président. Son quotidien sera fait de réflexions stratégiques pour donner une vision à long terme aux équipes. Il n'exclut pas non plus de réaliser également des opérations de croissance externe pour renforcer eKonsilio.

 

Pour mémoire, Guillaume Legrand n'est autre que le frère d'Éric Legrand, le directeur général du groupe familial de distribution automobile.

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