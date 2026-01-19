Relation client : le groupe Sofida active son assistante virtuelle nommée Sofi

La direction de Sofida a appuyé sur le bouton et depuis le 19 janvier 2026, le groupe de distribution automobile profite d'un nouvel outil digital à sa disposition. L'opérateur installé dans les Hauts-de-France a, en effet, activé le déploiement de Sofi, une assistante virtuelle. Accessible sous forme d'application mobile, elle a vocation à soigner la relation client pour toutes les concessions de la plaque.

Le projet remonte à dix-huit mois. À la demande du président Xavier Dubois, il s'agissait de doter l'entreprise d'un moyen d'entretenir le contact quotidiennement avec sa base de consommateurs. Comme un réflexe, la première idée a été de travailler sur une adaptation du site internet. Mais le groupe Sofida a opté pour le second choix, celui de miser sur un assistant intelligent qui prendrait la forme d'un avatar pour éclairer les utilisateurs sur toutes les questions de mobilité.

Des connaissances nourries par les outils métier

Pour accomplir son travail, Sofi a été connectée à toutes les interfaces existantes dans l'environnement du groupe de distribution. Ainsi, elle peut identifier précisément un véhicule avec la seule immatriculation au moyen de l'outil d'Infopro Digital et elle connaît l'historique de facturation en interrogeant le DMS de DCS Net. De là, elle peut faire du marketing prédictif ciblé et peut planifier les rendez-vous dans Mecaplaning.

Sofi sert les intérêts commerciaux par ailleurs. Outre le configurateur de VN amené par Izmocars, l'activité de vente de voitures d'occasion constitue une brique essentielle. L'application a été reliée à Openflex et POV², les outils de gestion de Bee2Link. Ce qui lui permet d'accéder à l'intégralité du stock en temps réel et de délivrer des prestations avancées.

"Sofi peut poser cinq questions pour aider les clients à trouver la voiture d'occasion la plus appropriée. Elle peut aussi enregistrer des recherches pour proposer ultérieurement une offre, dès que possible", explique Loïc Castlain, directeur marketing et communication du groupe Sofida. En s'inspirant de Tinder, le système Sofinder suggère des VO et apprend des réponses des utilisateurs. Ce qui aidera à affiner la gestion des stocks.

Un jeu et des points de fidélité

La grande majorité des projets d'applications ont échoué par le passé faute d'une utilité au quotidien. Une problématique que le groupe Sofida a voulu tacler en ajoutant des éléments tiers, dont un jeu vidéo de voiture. Certes sans grandes prétentions graphiques, il est un vecteur de communication des promotions en cours et un élément constitutif du programme de fidélité "Points Fida".

Le chantier n'est pas terminé. Loïc Castlain promet des évolutions. Le groupe Sofida va s'employer à structurer toutes les données comprises dans les bases des différents systèmes. Ce qui autorisera une intelligence artificielle générative à formuler des réponses documentées à des questions plus ou moins complexes. Entretemps, les négociations ont avancé pour se brancher à Diago, l'outil d'IA en vogue dans les concessions tricolores.