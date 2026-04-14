Le groupe Louyet renforce sa présence en France avec Lotus à Nanterre

Le groupe de distribution belge Louyet poursuit son expansion et s’apprête à franchir une nouvelle étape sur le marché français. À compter du 1er mai 2026, l’opérateur ouvrira un point de vente dédié à la marque Lotus à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, renforçant ainsi sa présence dans l’Hexagone.

Spécialiste des marques premium et de luxe en Belgique, le groupe présidé par Laurent Louyet, petit-fils du fondateur, s’est imposé comme le premier distributeur BMW du pays. Son portefeuille comprend également des marques prestigieuses telles que Rolls-Royce, McLaren, Pininfarina, Jaguar Land Rover, Aston Martin, Lotus, sans oublier Mazda. Le groupe est par ailleurs actif dans le deux-roues, avec BMW Motorrad et Zero Motorcycles.

Déjà présent en France à Cannes et à Nice (06) avec les marques BMW, Mini et BMW Motorrad, Louyet confirme avec cette ouverture à Nanterre sa volonté d’accélérer son développement sur le territoire. Le groupe est solidement implanté en Belgique, et s’est également développé plus récemment au Luxembourg. L’ensemble représente aujourd’hui 37 points de vente et plus de 1 000 collaborateurs.

Bientôt huit distributeurs Lotus en France

En France, Lotus est déjà distribué par plusieurs acteurs de la distribution. Le groupe Chopard représente la marque à Lyon (69) et Cannes, tandis que le groupe Koala est présent à Montpellier (34) et Toulouse (31). À Nantes (44), le groupe Legrand a également intégré l’enseigne, tout comme le groupe Théobald à Nancy (54). Par ailleurs, trois autres sites sont en discussion aujourd'hui à Lille (59), Bordeaux (33) et Aix-en-Provence (13).

Constructeur appartenant au groupe Geely, aux côtés de Volvo, Lotus accélère en parallèle sa stratégie produit en Europe. La marque commercialise déjà deux modèles 100 % électriques, l’Emeya et l’Eletre, mais n’abandonne pas pour autant les motorisations hybrides.

Lotus prépare en effet une offensive sur le segment des hybrides rechargeables afin de séduire un marché encore hésitant face au tout-électrique. Le constructeur a confirmé le lancement prochain de ses premiers modèles PHEV en Europe. Le premier devrait être une déclinaison du grand SUV Eletre, avec une puissance annoncée de 912 chevaux qui pourrait être présenté au Mondial de Paris à l'automne 2026.

À plus long terme, la marque prévoit une gamme complète de trois modèles hybrides rechargeables d’ici 2027. Celle-ci comprendra notamment un SUV plus compact, baptisé Vision X, positionné sous l’Eletre, afin de toucher une clientèle élargie. Lotus mettra également en avant sa technologie "Hyper Hybrid", reposant sur une architecture électrique de 900 volts, pour soutenir cette nouvelle phase de développement.