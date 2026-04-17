ProovStation a trouvé un repreneur

Les équipes de ProovStation peuvent être soulagées. La société spécialisée dans les portiques d'inspection automatisée des véhicules de location et voitures d'occasion a trouvé un repreneur. Après avoir été placée en redressement judiciaire, en janvier dernier, ProovStation a été rachetée, le 2 avril 2026, par Artemes, un groupe industriel français.

Un actionnaire qui a acquis l'intégralité des parts. Un repreneur qui, surtout, connaît bien ProovStation pour être son partenaire depuis huit ans. Artemes est en effet l'industriel auquel la société lyonnaise confiait la production des portiques en raison de son expertise en électronique et en optique.

Cette opération donne alors naissance au seul acteur mondial du secteur capable de maîtriser l’intégralité de la chaîne de valeur de l’inspection automobile. ProovStation aura la main sur la R&D en intelligence artificielle, la conception des scanners, la production industrielle des équipements et leur déploiement chez les clients.

Un modèle économique simplifié

L'équipe dirigeante a été maintenue en place par le président d'Artemes, Lionel Thomas. La grande majorité des employés a aussi été conservée. Ils rejoignent donc les quelque 150 personnes qui composent les effectifs du groupe repreneur.

En revanche, le modèle économique change. Il constituait une partie du problème de ProovStation ayant conduit au redressement judiciaire. Exit le leasing pour les nouveaux clients (les contrats actuels ont toujours cours). Les portiques seront désormais vendus comptant et assortis d'un forfait pour disposer des logiciels, du support et de la maintenance.

"Nous voulions une solution plus classique, confirme Gabriel Tissandier, cofondateur et directeur général de ProovStation, auprès du Journal de l'Automobile. Nous allons donc vendre le matériel à un prix accessible". Un critère rendu possible par les synergies qui vont être créées à différentes échelles en vue de réduire le coût de revient des scanners.

Profiter du bureau de Dubaï

L’adossement à Atermes dote en effet ProovStation de capacités nouvelles. Il y aura notamment de nouveaux centres R&D en région parisienne, regroupant expertise IA et ingénierie matérielle, venant compléter les compétences du laboratoire historique de Lyon.

"Nous allons avoir une assise financière solide, des moyens d'accélérer en accédant à des technologies modernes et nous pourrons ouvrir de nouveaux champs commerciaux", explique Gabriel Tissandier, faisant allusion au bureau d'Artemes à Dubaï. Il nourrit l'espoir qu'une fois le conflit au Moyen-Orient terminé, ProovStation trouvera des clients pour sa solution d'inspection de véhicules dans toute la région.