ProovStation contraint de restructurer sa dette

Mauvaise passe pour ProovStation. Le fabricant français de portiques d'inspections automatisées de véhicules a été placé, le 7 janvier 2026, en redressement judiciaire par le tribunal des activités économique de Lyon. La cessation des paiements a été fixée au 18 décembre 2025, d'après le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

Une situation dont la direction de l'entreprise espère sortir par le haut. L'ouverture de la procédure doit, en effet, permettre de restructurer la dette. ProovStation paye les conséquences d'une année décevante sur le plan commercial. "Nous avions misé sur une forte croissance et l'objectif n'a pas été atteint. Nous repassons en mode pragmatique et ultra-efficace", confie un porte-parole. En conséquence, la société lyonnaise a terminé dans le rouge.

Concentration autour de 25 salariés

Entre les difficultés à financer un modèle locatif, des lenteurs de prise de décision côté client, des frais de fonctionnement importants et conditions de marché dégradées en France et à l'international, ProovStation n'a pas été épargné par les éléments.

L'une des premières mesures appliquées a été de réduire les effectifs et les coûts de fonctionnement. Désormais, le fabricant de portiques doués d'intelligence artificielle repose sur vingt-cinq salariés, alors que des recrutements avaient été faits par anticipation de la progression des ventes.

La direction s'est mise en quête d'un investisseur. De ceux qui ont les moyens "d'aider ProovStation à passer du rang de start-up au statut d'industriel d'échelle internationale", a-t-il été expliqué au Journal de l'Automobile. Il n'est donc pas uniquement question de moyens financiers, mais aussi d'expérience de ces enjeux stratégiques vitaux. "Les choses doivent aller vite", annonce-t-on aussi dans le camp du groupe lyonnais.

Les partenaires restent confiants

À ce jour, ProovStation a déployé environ 140 portiques dans 15 pays, en Europe et aux États-Unis. Les partenaires garderaient confiance dans la feuille de route décidée par les dirigeants. "Le plus fou dans cette histoire étant que nous avons une équipe solide et expérimentée, des process bien calibrés et un produit ultramature. Il nous manque simplement cette envergure industrielle", répète un cadre de la société.

Les clients aussi sont restés fidèles. Preuve en est, aucun projet de déploiement n'a été abandonné et d'autres inaugurations suivront celle du portique d'inspection installé à l'aéroport de Naples, mi-janvier 2026. Les loueurs, les logisticiens, les concessionnaires, les acteurs du remarketing et de plus en plus de gestionnaires de flotte continuent de consulter ProovStation pour s'équiper.