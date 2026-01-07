Eloa injecte une bonne dose d'IA dans son logiciel VO

L'éditeur de logiciel pour la distribution de voitures d'occasion a levé le voile sur ses nouveautés de début 2026. Eloa a décidé de miser sur l'intelligence artificielle d'OpenAI pour doter sa solution, eMobilité, de multiples fonctions de pointe.

Eloa fait évoluer son logiciel eMobilité avec le recours à OpenAI pour ajouter une assistance intelligente. ©AdobeStock-snvv

Comme ses principaux concurrents, Eloa fait le pari de l'intelligence artificielle. L'éditeur de logiciel DMS pour les distributeurs de voitures d'occasion a révélé au Journal de l'Automobile les nouveautés qui vont émailler sa solution eMobilité à compter de la rentrée de janvier 2026.

Tout repose sur l'intégration des capacités d'OpenAI, créateur de ChatGPT. Dès lors, Eloa a pu ajouter quatre fonctionnalités destinées à accompagner les revendeurs de voitures d'occasion et, d'une certaine manière, les particuliers. Ludovic Laborde, le fondateur d'Eloa, entend démocratiser un peu plus le concept d'assistant intelligent auprès du personnel en points de vente.

Du texte et du traitement d'images

À destination de tous les acteurs, dans l'automobile ou le deux-roues d'occasion, Eloa va proposer une solution de génération automatique de texte. Comprendre que sur la base des données propres à chaque véhicule, le système va composer une présentation riche d'un argumentaire qui reprend les principaux avantages. Un moyen de faire gagner du temps tout en étant plus pertinent.

Cela se double d'une solution de traitement des images. eMobilité va détourer les véhicules, masquer les plaques ou repenser les fonds inappropriés avec des décors personnalisés.

Eloa a prévu une fonction plus courue par les agences de commercialisation par mandat. Il suffira pour un particulier de télécharger sa carte grise, sa carte d'identité et son justificatif de domicile. À partir de ces données, OpenAI sera en mesure de rédiger le contrat de dépôt-vente en renseignant toutes les informations utiles.

Soigner la relation client

La dernière fonction ayant fait son apparition début 2026 relève de la gestion des contacts. Eloa ajoute un agent conversationnel. Il est calibré pour échanger directement avec le client, affiner la recherche du véhicule ou lui proposer une solution de financement en cas d’achat.

Si la première visite est infructueuse, l’IA analysera en continu les recherches des clients et leur proposera ultérieurement de nouveaux véhicules arrivés en stock qui correspondent à leurs besoins personnalisés.

Ludovic Laborde se dit convaincu par l'utilité de ces développements. "L’intelligence artificielle devient vraiment l’assistant marketing et commercial des professionnels de la vente auto et deux-roues, retient­-il. Chaque collaborateur en concession ou agence, gérant la vente ou le stock des véhicules, va pouvoir avoir son propre assistant qui va interagir directement avec le prospect et générer ainsi plus de business. L’IA va augmenter la relation entre le professionnel et le client".

De telles contributions ne sont pas sans impact. Eloa concède que le prix des abonnements augmentera du fait de la licence contractée chez OpenAI. Ludovic Laborde parle de 20 % d'inflation. "Sur une base très basse", ne manque-t-il pas de souligner.