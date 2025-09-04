Eloa déploie sa plateforme de financement des voitures d'occasion

L'éditeur de solutions digitales pour les distributeurs automobiles a annoncé le lancement de Financement Mobilités. Avec ce service, Eloa entend accompagner en premier lieu les revendeurs de véhicules d'occasion et leurs clients grâce à des accords avec de nombreuses banques.

Pour sa solution de financement, Eloa a déjà signé avec huit banques. ©AdobeStock

Eloa s'attaque au financement des achats de véhicules. L'éditeur de solutions digitales pour les distributeurs automobiles a officialisé, le 4 septembre 2025, le lancement de Financement Mobilités. Ce nouveau module a vocation à mettre en relation virtuelle les revendeurs de véhicules, les clients et les établissements bancaires.

"Nous avons conçu un outil d'une grande flexibilité, présente Ludovic Labrode, le fondateur d'Eloa. Les utilisateurs pourront tout paramétrer dans les moindres détails, selon leurs préférences et selon les contextes", explique celui qui achève la phase de pilotage chez deux enseignes de reventes de véhicules d'occasion.

En amont, Eloa a signé une première salve d'accords. Huit établissements bancaires se sont engagés à ouvrir des passerelles vers leur environnement. La liste comprend CA AutoBank, Cetelem, Capitole Finance, Sofinco, Cofidis, Financo, Floa et Younited. "Les banques sont de plus en plus à l'aise avec les technologies d'API. Cela a grandement facilité le travail", apprécie Ludovic Laborde.

Dans la pratique, les distributeurs pourront utiliser une interface unique pour interroger les banques sur les capacités de financement d'un client. Quatre types de propositions peuvent être formulés, à savoir le crédit non affecté, le crédit affecté, la LOA et la LLD. L'équipe commerciale peut décider de l'éligibilité des véhicules aux différentes formules en fonction des enjeux et des possibilités.

Raccourcir les cycles de vente

Eloa met en avant le gain de rapidité pour les vendeurs. Il suffit, en effet, de créer un seul dossier client pour pouvoir sonder ensuite tous les partenaires. "Nous estimons que chacun peut dégager un temps équivalent à une prise en charge de client par jour", argue le créateur de la plateforme SaaS. D'autant que les clients eux-mêmes peuvent effectuer les démarches depuis chez eux en toute autonomie.

Le délai de réponse de quelques minutes contribue à raccourcir le cycle de vente de cinq jours en moyenne, liste Eloa parmi ses arguments. Ce qui a conduit à une augmentation de près d'un tiers du taux de transformation, sans nuire aux objectifs commerciaux tels que le niveau de pénétration ou de marge.

Le module Financement Mobilités s'adresse d'abord aux revendeurs de véhicules d'occasion. Mais il a été conçu pour bien plus de segments de produits. Eloa aspire à convaincre des spécialistes des véhicules de loisirs ou des deux-roues de souscrire à l'offre facturée 49 euros par mois et par poste. "Les commerçants auront le choix. Ils pourront se connecter à notre plateforme ou, pour les plus avancés, intégrer notre module de manière transparente dans leur propre système d'information", souligne Ludovic Laborde.

Certains se souviendront que la société a signé un contrat avec Grand Est Automobiles, en début d'année, afin d'aider le groupe de distribution à structurer ses actions de remarketing de véhicules d'occasion auprès d'une clientèle de professionnels. Valeur montante du monde de l'édition de solutions, Eloa se penche désormais sur un autre service d'automatisation de l'inspection. Une première mouture devrait être présentée à l'automne.