L'Agence Automobilière déploie Eloa dans son réseau

L'enseigne de transactions de voitures d'occasion entre particuliers a organisé sa migration vers le logiciel eAuto, plus complet et sécurisé. À compter de fin juin 2025, tous les franchisés auront basculé sous le nouvel environnement digital proposé par Eloa, ce qui permettra aussi de mutualiser les coûts.

Toute la gestion commerciale de L'Agence Automobilière passera désormais par eAuto d'Eloa. ©L'Agence Automobilière

Un vent de changement souffle chez L'Agence Automobilière. L'enseigne de transactions de voitures d'occasion entre particuliers a acté le déploiement à l'échelle nationale du logiciel DMS proposé par Eloa. Une opération qui a débuté en mai 2025 et qui s'achèvera à la fin du mois de juin selon le calendrier établi entre la franchise et l'éditeur de DMS.

Au terme de plusieurs vagues successives, tous les franchisés bénéficieront donc d'un nouvel environnement informatique avec eAuto. "Notre réseau s'appuie avant tout sur la confiance et l'expertise de nos franchisés. Avec eAuto, nous franchissons une nouvelle étape en offrant un environnement digital complet, sécurisé et intuitif, explique Mikael Rault, directeur général de L'Agence Automobilière. Ce partenariat va nous permettre d'homogénéiser nos processus, d'enrichir l'expérience client et de renforcer notre position de leader de la vente de véhicules d'occasion entre particuliers."

La franchise tire donc un trait sur la solution qu'elle avait développée en interne depuis des années. "Nous prenons le relai avec une solution complète et dont les coûts sont mutualisés avec tous les autres clients. Cela importe beaucoup dans l'optique d'atteindre la rentabilité au sein des affaires", soutient Ludovic Laborde, fondateur d'Eloa, qui travaille déjà avec BHCar, une autre franchise CtoC.

Une meilleure gestion de la relation client

Dans les faits, les membres du réseau de L'Agence Automobilière y gagnent des outils pour accélérer et fiabiliser le traitement des éléments administratifs. Ils pourront proposer la signature électronique et disposeront d'un archivage sécurisé. Mais surtout, eAuto va leur apporter un ensemble d'outils pour la gestion de la relation client, les propositions de services annexes et le pilotage financier des points de vente.

eAuto servira à superviser les listes de mandats. À moyen terme, Eloa devrait ajouter l'interface de mise en commun des informations. Ainsi, chacun aura une vue complète sur les voitures d'occasion disponibles. L'Agence Automobilière maximisera les délais de transactions.