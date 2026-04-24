Glinche Automobiles connecte son stock d'occasions à SpiderVO Exchange pour élargir ses débouchés

Et une connexion de plus pour Glinche Automobiles ! Le distributeur manceau vient d'inaugurer la création d'un canal virtuel vers SpiderVO Exchange, la plateforme digitale spécifique de l'éditeur de DMS. Un mouvement qui lui permettra de diffuser ses voitures d'occasion auprès d'autres professionnels de la vente automobile.

Un accomplissement dont personne ne se surprendra. Comme le rappelle Christophe Glinche, le cogérant, au Journal de l'Automobile, le groupe familial a pris pour habitude stratégique de s'associer à de tels acteurs de la chaîne de valeur pour amplifier la visibilité de son stock de quelque 800 à 900 voitures. "Tous nos clients sont potentiellement les siens", abonde Jimmy Cohen, le fondateur de Weeflow, éditeur de la solution SpiderVO.

La transformation du métier

Rappelant au passage sa collaboration active avec Tec3h, concurrent de SpiderVO, Christophe Glinche motive ce nouveau partenariat par une volonté d'étendre encore le dispositif. "Nous apprécions ce type de connexion, même si cela nous rend dépendants d'un prestataire. Autrement, nous opérons en direct avec des professionnels dotés de leur propre environnement DMS", commente Christophe Glinche.

Le codirigeant du groupe familial y voit la transformation du métier. "Il y a toujours eu un culte du secret autour de l'approvisionnement dans le commerce de voitures d'occasion. Maintenant, les professionnels tels que nous assumons bien davantage la logique des flux croisés et, en quelque sorte, une forme de transparence sur les sources", apprécie-t-il.

Il faut s'accrocher à un modèle d'affaires capable d'absorber les fluctuations de marché

De son avis, cela force tout un chacun à être plus attentionné et bienveillant, mais aussi à respecter les niveaux d'exigence variés des divers clients. "Dans l'absolu, je pense que les passerelles nous fédèrent pour nous préparer aux futures périodes de crise", analyse-t-il. Et de prévenir cependant : "Mais cette vision ne peut être pérenne que si nous, les distributeurs, partageons les mêmes valeurs".

Satisfaire au mieux le client final

L'an passé, Glinche Automobiles a revendu autour de 3 000 véhicules d'occasion en tout genre. "Une très bonne année", aux yeux de l'équipe dirigeante. Le groupe a équilibré ses transactions entre les canaux professionnel et particulier. "Nous pourrions faire plus de volume, mais nous tenons à préserver la marge. Il faut s'accrocher à un modèle d'affaires capable d'absorber les fluctuations de marché", soutient-il comme un enseignement tiré des derniers exercices.

Quant à SpiderVO Exchange, la plateforme cumule à ce jour 30 000 voitures d'occasion (dont deux tiers à prix marchand) partagées par un millier de distributeurs connectés. 20 % des membres se connectent quotidiennement, assure Jimmy Cohen. Ils profitent non seulement des stocks, mais aussi des services de partenaires tiers (CGI Finance, Stripe, TMS, Trustoo, Autovista et CarVertical).

"Je crois que ce type de plateformes donne un très bon moyen de satisfaire au mieux les clients particuliers en bout de chaîne", expose Christophe Glinche. Sur l'ensemble de l'année 2025, cette bourse d'envergure nationale a permis un total de 15 000 leads. L'éditeur n'a pas accès aux transactions et ne peut donc pas consolider cette donnée.