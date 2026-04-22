Point S Vente Auto s'appuiera sur Autobiz pour son activité occasion

Autobiz va faire son entrée dans le réseau Point S Vente Auto. Les deux entreprises ont officialisé, le 21 avril 2026, un accord de partenariat en ce sens. Il prévoit le déploiement progressif de la plateforme AutobizMarket au sein du réseau de commercialisation de voitures d'occasion.

En phase de structuration, le Concept Vente Auto cherchait à se doter d'un outil capable d'accompagner les professionnels dans leurs actions du quotidien. Les adhérents disposeront d'une solution clé en main afin d'estimer la valeur d'une voiture d'occasion à l'achat comme à la revente, grâce aux données de marché compilées par Autobiz pour faire des recommandations.

Possibilité d'extension

Du côté de la tête de réseau, l'objectif est clairement identifié. Point S Vente Auto attend de la plateforme AutobizMarket qu'elle permette à chaque adhérent de gagner rapidement en autonomie de gestion. En cas de succès, cette collaboration devrait s'étendre aux autres composantes de la suite logiciel d'Autobiz pour couvrir l'ensemble des problématiques de la chaîne de valeur.

Les équipes d'Autobiz vont assurer la supervision du déploiement afin de former les adhérents à l'utilisation de la plateforme. A ce jour, pour rappel, une vingtaine des 665 centres Point S de France a rejoint le mouvement et revend des voitures sous la bannière du Concept Vente Auto.