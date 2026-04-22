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Distribution

Point S Vente Auto s'appuiera sur Autobiz pour son activité occasion

Publié le 22 avril 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Dans sa démarche de structuration, Point S Vente Auto a choisi d'opter pour AutobizMarket. La solution proposée par Autobiz, éditeur spécialisé dans l'analyse du marché automobile, servira à réaliser plusieurs actions dans le cadre de la vente de voitures d'occasion au sein du réseau de distribution.
point s vente auto autobiz
Autobiz va accompagner Point S Vente Auto dans l'optimisation de son activité VO. ©PSVA

Autobiz va faire son entrée dans le réseau Point S Vente Auto. Les deux entreprises ont officialisé, le 21 avril 2026, un accord de partenariat en ce sens. Il prévoit le déploiement progressif de la plateforme AutobizMarket au sein du réseau de commercialisation de voitures d'occasion.

 

En phase de structuration, le Concept Vente Auto cherchait à se doter d'un outil capable d'accompagner les professionnels dans leurs actions du quotidien. Les adhérents disposeront d'une solution clé en main afin d'estimer la valeur d'une voiture d'occasion à l'achat comme à la revente, grâce aux données de marché compilées par Autobiz pour faire des recommandations.

 

Possibilité d'extension

 

Du côté de la tête de réseau, l'objectif est clairement identifié. Point S Vente Auto attend de la plateforme AutobizMarket qu'elle permette à chaque adhérent de gagner rapidement en autonomie de gestion. En cas de succès, cette collaboration devrait s'étendre aux autres composantes de la suite logiciel d'Autobiz pour couvrir l'ensemble des problématiques de la chaîne de valeur.

 

Point S choisit SpiderVO pour structurer ses ventes de voitures d'occasion

 

Les équipes d'Autobiz vont assurer la supervision du déploiement afin de former les adhérents à l'utilisation de la plateforme. A ce jour, pour rappel, une vingtaine des 665 centres Point S de France a rejoint le mouvement et revend des voitures sous la bannière du Concept Vente Auto.

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