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Guillaume-Henri Blanchet désigné président de La Centrale

Publié le 23 avril 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
À la fin du mois d'avril 2026, le mandat de Philippe Chainieux en qualité de président de La Centrale touchera à sa fin. Le groupe spécialisé dans la diffusion des annonces de voitures d'occasion sera désormais sous la responsabilité de Guillaume-Henri Blanchet, l'actuel directeur général.
Guillaume-Henri Blanchet La Centrale
Guillaume-Henri Blanchet remplace Philippe Chainieux à la présidence de La Centrale. ©JA

Philippe Chainieux va quitter ses fonctions de président de La Centrale. Son mandat à la tête du groupe spécialisé dans la diffusion d'annonces de voitures d'occasion s'achèvera le 30 avril 2026, selon les informations partagées au Journal de l'Automobile par l'intéressé lui-même.

 

Son successeur a été désigné. Le fauteuil de président sera dorénavant occupé par Guillaume-Henri Blanchet. Actuellement directeur général de l'infomédiaire, il suit une trajectoire logique, validée par OLX, l'actionnaire majoritaire de La Centrale.

 

"Ma mission touche à sa fin, maintenant que nous avons amorcé l'intégration à OLX Group", a expliqué Philippe Chainieux qui souhaite "prendre du temps". Il explique que, durant la dernière année, il s'est concentré sur les grands enjeux techniques et technologiques, tandis que Guillaume-Henri Blanchet assumait un rôle opérationnel qui l'a préparé à cette passation.

 

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En poste depuis novembre 2024, Guillaume-Henri Blanchet débarquait de chez Hess Automobile, où il dirigeait les activités voitures d'occasion du groupe de distribution. Il est surtout connu pour avoir été l'un des trois cofondateurs de CapCar, l'acteur du commerce VO entre particuliers. Une entreprise au sein de laquelle il assure toujours un rôle de membre du conseil.

 

Un futur président au profil salué par Philippe Chainieux. "Personne en Europe ne préside une entreprise comme La Centrale avec un tel bagage. Il maîtrise les sujets techniques de la digitalisation et connaît les complexités de la distribution automobile. En plus, il est polytechnicien. Il a donc tout pour réussir face aux enjeux", a-t-il argumenté en faveur de Guillaume-Henri Blanchet.

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