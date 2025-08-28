Le financement automobile baisse de 3,4 % au premier semestre 2025

Publié le 28 août 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

En France, le financement automobile recule de 3,4 % à 7,99 milliards d’euros au premier semestre 2025. Si le crédit affecté chute de 15,8 %, la LOA progresse légèrement (+1,5 %), dynamisée par l’essor de l’occasion (+29,8 %).

Sur le segment des ventes de véhicules d'occasion, les opérations de LOA progressent toujours fortement (+20,7 % en juin et +29,7 % au premier semestre 2025). ©AdobeStock

Le financement automobile accuse le coup de la baisse des immatriculations sur le marché français. Pour le cinquième mois consécutif, la production financière liée à l'achat de voitures neuves diminue. La baisse s'affiche à -4,2 % en juin 2025 et -6,6 % au deuxième trimestre de l'année. Au cumul du premier semestre, l’activité recule de 5,2 %. Les opérations de LOA, qui constituent 91 % du volume financier, continuent de se contracter (-4,5 % en juin et -6,4 % au deuxième semestre). Les six premiers mois de l'année se terminent par un total de 4,704 milliards d'euros. Les crédits affectés, qui ne pèsent plus que 414 millions d'euros, chutent plus lourdement (-13,8 %). Les financements d’automobiles d’occasion enregistrent une nouvelle baisse : -0,9 % en juin et de -0,7 % au deuxième trimestre. Sur l’ensemble des six premiers mois de 2025, l’activité demeure stable (-0,1 %) avec 2,877 milliards d'euros. Une évolution proche des transactions de VO en France qui, entre janvier et juin 2025, ont légèrement progressé de 0,9 %, avec 2 717 219 modèles qui ont changé de mains. Sur ce segment des ventes de véhicules d'occasion, les opérations de LOA progressent toujours fortement (+20,7 % en juin et +29,7 % au premier semestre 2025). Les crédits affectés enregistrent une nouvelle baisse (-14,1 % en juin et -16,3 % sur six mois).

