Quelles marques vendent le plus de voitures électriques ?

Dans un marché électrique en chute de 6,4 % depuis début 2025, certaines marques tirent leur épingle du jeu, tandis que d'autres s'effondrent. Découvrez qui sont les gagnantes et les perdantes de cette évolution du marché.

Avec la R5, Renault est la marque qui a le plus immatriculé de voitures électriques au premier semestre 2025. ©Renault

Tempête sur le marché de l'électrique. Depuis début 2025, les immatriculations de voitures électriques se sont écroulées de 6,4 %. Elles ont représenté 148 333 unités, soit une part de marché de 17,6 %.

Avec le succès de la R5 (15 752 unités), bien secondée par les Scenic E-Tech (7 995) et Megane E-Tech (4 123), Renault est le leader incontesté sur le marché de l'électrique avec 29 068 immatriculations. C'est autant que les immatriculations de ses deux principaux concurrents, Peugeot (15 333) et Citroën (13 724) réunies.

Peugeot prend en effet le bouillon. Les ventes d'électriques reculent de 42,9 % et ne couvrent plus que 12,6 % du mix de la marque, contre 19 % pour Renault. En revanche, en s'appuyant sur les ventes de la ë-C3 (9 473), l'électrique représente désormais plus d'une voiture sur cinq chez Citroën. À titre de comparaison, le Peugeot e-208 ne s'est immatriculé qu'à 5 788 exemplaires, s'effondrant de 66,6 %.

Tesla en baisse de près de 40 %

Au pied du podium, l'ancienne star Tesla fait de la résistance. Certes, les immatriculations reculent de 39,6 %, mais elles représentent encore 11 926 unités. Surtout, le Model Y reste le troisième modèle le plus vendu (8 886).

De son côté, Volkswagen revient dans le jeu avec 8 130 immatriculations et une progression de 28,3 %, soutenue par les relativement bons résultats de l'ID.3 (4 199 ; 12,6 %) et, dans une moindre mesure, par l'ID.4 (2 858 ; +54,1 %).

Belle performance également pour Audi (7 062) qui voit ses ventes électriques doubler, notamment grâce au Q6 (1 700), 3e véhicule le plus vendu de la gamme du constructeur. La marque aux quatre anneaux grille la priorité de quelques dizaines d'exemplaires à BMW (6 934), qui recule de 20 %.

Notons la 12e place de BYD (3 862) après seulement deux ans de présence en France, alors que Fiat (4 410), qui caracolait dans le top 10 il y a un an, dégringole (-66,5 %), la faute à la 500e qui n'a plus la cote.

Les 20 marques qui ont vendu le plus de véhicules électriques sur les six premiers mois de 2025

Marque Volume Part de marché dans la gamme Var. RENAULT 29 068 19 % 18,3 % PEUGEOT 15 533 12,6 % -42,9 % CITROEN 13 724 22,3 % 158,8 % TESLA 11 923 100 % -39,6 % VOLKSWAGEN 8 130 14,3 % 28,3 % AUDI 7 062 30,4 % 200,4 % BMW 6 964 23,5 % -20,8 % SKODA 5 046 20,5 % 74,2 % MINI 4 476 37,9 % 146,9 % FIAT 4 410 45,3 % -66,5 % DACIA 3 925 5,1 % 34,1 % BYD 3 862 68,5 % 128,3 % KIA 3 535 21,4 % 8,8 % HYUNDAI 3 246 15,5 % -0,7 % CUPRA 3 194 28,1 % 49,5 % OPEL 2 964 17,3 % -56,8 % MERCEDES 2 943 14,4 % 5,6 % VOLVO 2 480 45,9 % -52,3 % FORD 2 479 12,1 % 120,9 %

source AAA Data

Top 10 des modèles électriques vendus sur les six premiers mois de 2025

Modèle Volume Progression Part de marché 1 Renault R5 15 752 NS 2,2 % 2 Citroë ë-C3 9 473 NS 1,1 % 3 Tesla Model Y 8 886 -22,9 % 1,1 % 4 Peugeot e208 5 788 -66,6 % 0,7 % 5 Renault Scenic E-Tech 7 995 281 % 0,9 % 6 Renault Megane E-Tech 4 123 -63,7 % 0,5 % 7 Volkswagen ID.3 4 199 12,6 % 0,5 % 8 Peugeot e3008 4 063 233 % 0,5 % 9 Dacia Spring 3 925 34,1 % 0,5 % 10 BMW iX1 3 387 -30,5 % 0,4 %

source AAA Data