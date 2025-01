Avec l’Inster, Hyundai électrifie son entrée de gamme. Disponible à partir de 25 000 euros, ce petit A-SUV 100 % électrique revendique de nombreux équipements de série, dignes des segments supérieurs. Un rapport prix-prestations très attractif, qui le positionne parmi les offres les plus intéressantes de sa catégorie.

Non éligible au bonus écologique, la version quatre places de l'Inster est d'ores et déjà disponible dans les concessions françaises, tandis que sa configuration cinq places, qui devrait avoir le droit au bonus, arrivera au mois de juin. ©Hyundai

Hyundai évoque souvent la "stratégie de l’échiquier" pour définir sa gamme de véhicules électriques, mettant en avant le style unique de chacun de ses modèles. Une approche qui s’oppose à celle des "poupées russes" adoptée par certains de ses concurrents, et qui consiste à reproduire un même design à différentes échelles.

Avec l’Inster, le constructeur sud-coréen ne déroge pas à cette règle. Cette nouvelle proposition, au design atypique, permet en effet à Hyundai d’électrifier son entrée de gamme, avec un véhicule abordable et bien équipé. L’Inster apparaît alors comme la nouvelle arme de la marque, qui vise pour ce modèle un objectif de 5 000 unités en année pleine (50 000 ventes à l’échelle européenne), dont 20 % auprès des flottes d’entreprise.

Sans oublier que Hyundai joue gros avec l’entrée en vigueur des nouvelles normes CAFE, puisque le constructeur sud-coréen doit doubler ses volumes de ventes de véhicules électriques pour remplir ses objectifs en 2025. La pression semble donc forte pour ce nouveau modèle, qui pourrait, pourquoi pas, venir jouer les trouble-fêtes face aux nouvelles Renault 5 et Citroën ë-C3.

Ne vous fiez pas à sa taille…

Avec une longueur de 3 825 mm, une largeur de 1 610 mm et une hauteur de 1 575 mm, ce A-SUV 100 % électrique offre des dimensions ultracompactes, taillées pour la ville. Mais malgré sa petite taille, l’Inster a tout d’un grand. Plus court de 10 cm par rapport à une R5 et de 20 cm par rapport à une ë-C3, il offre en effet une habitabilité hors norme pour un véhicule du segment A, en étant bien plus généreux que la plupart de ses concurrents.

Son volume de coffre, par exemple, peut aller de 238 à 351 l en configuration quatre places, soit une capacité très proche de celle de la Hyundai i20 (segment B). De plus, ce nouveau modèle offre la même praticité que celle d’un SUV puisque sa banquette arrière est coulissante sur 16 cm et l’ensemble de ses sièges sont rabattables, ce qui lui permet d’afficher une longueur de chargement de 2,20 m. Une modularité sans concurrence sur ce segment.

Cette générosité sur l’espace intérieur se retrouve également au niveau des équipements de série puisque l’Inster propose des prestations dignes des segments supérieurs. Cela se traduit d’abord par un écran tactile de 10,25 pouces intégrant la navigation, complété par un combiné d’instrumentation numérique du même format. Ainsi, cet A-SUV dispose de la même connectivité qu’un Kona electric, mais aussi des mêmes Adas qu’un véhicule du segment B, voire du segment C.

À titre d’exemple, l’Inster est équipé d’une caméra 360° pour se stationner et d'une fonction pour visionner les angles morts à l'écran. La qualité de la caméra de recul nous a particulièrement bluffés, bien que l’on regrette que l’écran d’infodivertissement soit uniquement compatible en filaire, avec Apple CarPlay et Android Auto.

Dérivé du Casper, un petit SUV essence disponible sur le marché coréen, l’Inster ne manque pas de personnalité. Celle-ci transparaît notamment à travers la signature lumineuse de ses feux de jour à LED, ses feux arrière, ses motifs à pixels typiques des modèles de Hyundai, mais aussi ses barres de toit et ses boucliers qui lui donnent un aspect baroudeur. Reste maintenant à savoir si son design très typé arrivera à séduire la clientèle européenne et française.

Une version cinq places éligible au bonus

Le nouveau Hyundai Inster est équipé de série d’une batterie de 42 kWh et est également disponible en option avec une batterie longue distance de 49 kWh. Il est animé par un seul moteur délivrant une puissance de 71,1 kW (97 ch) sur sa version de base et de 84,5 kW (115 ch) sur sa version longue distance, pour un même couple de 147 Nm.

Fort d'une autonomie allant jusqu’à 370 km (327 km pour la plus petite batterie), le petit SUV se distingue également par sa recharge rapide. Il accepte en effet jusqu’à 120 kW en charge rapide et peut donc être rechargé de 10 à 80 % en 30 minutes environ. L’Inster dispose par ailleurs de série d’un chargeur embarqué de 11 kW, tandis qu’un système de chauffage de la batterie et une pompe à chaleur peuvent être choisis en option avec le pack hiver. Le niveau de régénération de la batterie peut par ailleurs être réglé avec des palettes situées derrière le volant, qui proposent cinq modes de conduite.

Disponible en configurations quatre ou cinq places, le Hyundai Inster est proposé à partir de 25 000 euros en entrée de gamme. Pour sa version longue distance, il faudra débourser un minimum de 28 250 euros. Non éligible au bonus écologique, la configuration quatre places est d’ores et déjà disponible dans les concessions françaises.

En revanche, l’Inster sera prochainement décliné en version cinq places, qui devrait quant à elle être éligible au bonus. Si les commandes sont déjà ouvertes, il faudra tout de même attendre le mois de juin avant de la voir sillonner les routes françaises. Enfin, une version crossover, baptisée Inster Cross, sera également lancée à compter du mois de juillet 2025, pour un ticket d’entrée fixé au-dessus des 30 000 euros.