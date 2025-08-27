Le top 10 des distributeurs Hyundai et Kia en France

2024 ne restera pas dans les mémoires pour le groupe Hyundai en France. Dans un marché global qui s'est contracté de 3,2 %, la marque Hyundai a reculé de 8 % pour atteindre 45 451 immatriculations, soit une part de marché de 2,6 %. Un recul que la marque explique en partie à cause "des contractions des ventes sur le BtoB, dues notamment au cycle de vie du Tucson, notre best-seller, qui a connu un trou, les clients en étant en attente du restylage", a expliqué Lionel French Keogh, président de Hyundai France.

En parallèle, la marque "sœur" Kia a vu elle aussi ses immatriculations baisser, à 43 861 unités, soit une contraction de 10,8 % pour une part de marché identique, à savoir 2,6 %.

"Trois raisons expliquent cette baisse des immatriculations, nous avait alors confié Fabrice Martin-Blas, directeur général de Kia Motor France, notamment l'arrêt de la Rio, un modèle qui était commercialisé sur un segment qui représente 25 % de part de marché en France, et les PHEV qui souffrent et la relative faible part de marché sur l'électrique."

Dans ce contexte, la rentabilité moyenne des deux enseignes a fortement chuté. Celle du réseau Hyundai a perdu 1,4 point, l'une des plus fortes baisses des marques commercialisées en France, pour atteindre 0,5 %, contre 1,9 % en 2024 et 2 % en 2023. C'est également la plus faible rentabilité des réseaux de marques généralistes qui sont restés rentables en 2024.

Côté Kia, c'est pire, puisque le réseau se retrouve dans le négatif. La rentabilité a en effet été de -0,4 %, contre 1,1 % en 2024 et 1,8 % en 2023. C'est la première fois depuis plus de dix ans que les distributeurs Kia perdent de l'argent avec cette enseigne.

Hyundai : GCA en tête

Dans ce contexte, les distributeurs ont essayé de tirer leur épingle du jeu. Le groupe Baldasarri (1 691), qui avait l'habitude de la première place chez Hyundai, perd la médaille d'or au profit du choletais GCA qui a écoulé 2 631 véhicules en 2024. Cette forte progression est notamment due au rachat des affaires Hyundai de Nantes et de Saint-Nazaire (44) au groupe DMD mi-2023.

À la troisième marche du podium se positionne le groupe Theobald (1 663) qui gagne ainsi quatre places. Dans le reste du classement, on regroupe sensiblement les mêmes acteurs que l'année 2023, avec des positionnements différents en fonction des volumes, des évolutions à relativiser, car les écarts entre les groupes sont très faibles. À noter néanmoins l'apparition du groupe BPM (1 418) au détriment du groupe Mary (1 538), qui quitte le classement. Les dix premiers ont couvert 40 % des ventes de la marque.

Kia : un classement (presque) identique à celui de 2023

Côté Kia, le constat est proche. On retrouve les mêmes dix acteurs, mais à des places différentes. En 2024, c'est le groupe Priod qui a été le premier distributeur de la marque coréenne avec 3 355 immatriculations, alors qu'il était troisième en 2023. Cette remontée décale d'une place dans le classement le groupe Eden Auto (2 381), qui devient deuxième, et le groupe Vulcain, troisième (2 381). À noter toujours la présence du normand Saint-Clair (1 424), seul indépendant de ce classement. Les dix premiers ont couvert 45 % des ventes de la marque.

Concernant le réseau, Hyundai est représenté par 77 investisseurs qui totalisent 203 points de vente. Des chiffres très similaires chez Kia, puisque la marque est également distribuée par 77 investisseurs, mais qui disposent de 14 points de vente supplémentaires par rapport à Hyundai.