Genesis vise 25 points de vente en France d'ici 2028

La marque premium du groupe Hyundai arrivera en France au printemps 2026 avec trois modèles 100 % électriques : la berline G80 et les SUV GV60 et GV70. Pour les distribuer, Genesis s’appuiera dans un premier temps sur deux showrooms, l’un à Paris (75) et l’autre à Lille (59). Au total, elle vise 25 points de vente dans l’Hexagone d’ici à fin 2028.

Charles Fuster (à gauche), directeur de Genesis France, et Peter Kronschnabl, directeur général de Genesis Motor Europe. ©Genesis

Fondée à Séoul en 2015, Genesis est une marque au positionnement premium qui appartient au groupe Hyundai. En seulement dix ans, elle a déjà commercialisé un total de 1,5 million de véhicules à l’échelle du globe, lui permettant de faire partie des dix premières marques premium au monde.

En 2025, Genesis a ainsi commercialisé 200 000 véhicules, dont la moitié rien qu’aux États-Unis. La marque se fixe désormais comme objectif de vendre 350 000 voitures par an à l’horizon 2030, en étendant sa présence en Europe.

Déjà présente en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse depuis 2021, Genesis prévoit également de s’installer en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas dès 2026, mais aussi en France au printemps.

"Notre vision en Europe est claire : développer notre présence marché par marché, en suivant une stratégie de croissance disciplinée et durable. La France joue un rôle stratégique dans ce plan. C’est un marché qui incarne le raffinement, l’innovation et une élégance discrète, des valeurs en parfaite adéquation avec l’ADN de Genesis", a réagi Peter Kronschnabl, directeur général de Genesis Motor Europe.

Qui poursuit : "Mettre le client au centre de notre démarche est essentiel, car une véritable marque premium ne se définit pas uniquement par ses produits, mais aussi par l’expérience qu’elle offre dans la durée. C’est pourquoi nous nous engageons pleinement à construire un réseau de vente et d’après-vente solide et fiable à travers l’Europe."

Trois véhicules 100 % électriques dès son lancement

Lors de son arrivée sur le marché français au printemps 2026, Genesis commercialisera trois véhicules 100 % électriques. Il y aura d’abord le GV60, un C-SUV de 4,54 m de long. Ce dernier pourra parcourir jusqu’à 561 km en cycle mixte WLTP, grâce à une batterie de 84 kWh. Doté d’une architecture 800 V, le GV60 pourra se recharger de 10 % à 80 % en 19 minutes seulement.

Son grand frère, le GV70, est quant à lui un D-SUV de 4,72 m de long. Il embarquera la même batterie de 84 kW, lui offrant une autonomie maximale de 479 km en cycle mixte WLTP. Les temps de recharge sont également les mêmes que sur le GV60.

Enfin, le troisième et dernier modèle commercialisé en France sera une grande berline de 5,14 m de long. Sa batterie de 94,5 kWh, associée à l’architecture 800 V, lui garantit un rayon d’action pouvant atteindre 570 km en cycle WLTP et une recharge de 10 à 80 % en 25 minutes.

Mais Genesis, qui vend également des véhicules hybrides dans le monde, pourrait également commercialiser cette technologie sur le marché français. En revanche, la marque affirme que cela ne sera pas le cas avant 2027.

25 points de vente d’ici 2028

Pour distribuer ses trois modèles, Genesis s’appuiera sur un réseau de vente et d’après-vente dédié. À ses débuts, au printemps 2026, Genesis débutera avec deux showrooms, l’un à Paris (75) et l’autre à Lille (59) par l'intermédiaire du distributeur GGP. Mais la marque premium prévoit d’ouvrir jusqu’à 25 pointes de vente d’ici à fin 2028, lui permettant donc de couvrir 80 % du territoire français.

"L’arrivée de Genesis en France est l’occasion idéale de faire connaître aux clients de notre pays un nouveau concept d’expérience haut de gamme. Du point de vue du produit assurément, avec une gamme de modèles qui représente la quintessence de la qualité sud-coréenne, mais aussi du service, et des attentions que nous voulons réserver au client aussi longtemps qu’il sera propriétaire de l’un de nos véhicules", a déclaré Charles Fuster, directeur de Genesis France.

Avant d’ajouter : "Pour nous Français qui accordons une grande importance au design et au style, Genesis offre incontestablement un sujet de discussion intarissable. Une gamme de produits qui se distingue par sa personnalité et qui est source de satisfaction au quotidien. Un grand souci du détail et des innovations qui rehaussent véritablement l’expérience utilisateur."

Pour l'heure, les tarifs français des trois modèles ne sont pas connus. Ils seront annoncés juste avant le lancement commercial de la marque en France.