Genesis Europe étoffe ses équipes

Publié le 12 janvier 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

La marque premium du groupe Hyundai a renforcé ses équipes européennes avec l'arrivée de Timo Thomé à la direction des ventes et du développement réseau, et de Maximilian Kalbfell au marketing. En 2026, Genesis part à la conquête de quatre nouveaux marchés européens, dont la France.

Genesis Europe a nommé Timo Thomé aux ventes et Maximilian Kalbfell au marketing. ©Genesis

Après avoir changé de patron monde en décembre 2025, avec la nomination de Sean Lee, la marque Genesis continue d'étoffer ses équipes européennes pour réussir une année 2026 où la marque premium de Hyundai va s'attaquer aux marchés français, italien, espagnol et hollandais. Charles Fuster va piloter l'arrivée de Genesis en France Ainsi, la direction des ventes de Genesis Europe est confiée à Timo Thomé qui a notamment œuvré chez Maserati, Jaguar Land Rover et Alpina où il occupait le même poste depuis 2020 pour les marchés allemand, autrichien et suisse. Il aura aussi sous sa responsabilité le développement du réseau de distribution. Timo Thomé sera épaulé par un nouveau responsable marketing, Maximilian Kalbfell, placé sous la responsabilité de Peter Kronschnabl, directeur marketing Europe de Genesis. Vincent Despres est le nouveau président de Hyundai Motor France Fort d'un riche parcours international, Maximilian Kalbfell a travaillé chez BMW, Mini ou Husqvarna. Avant de rejoindre la marque sud-coréenne, il supervisait plus de 200 concessions représentant plus de 30 marques en Europe centrale pour le compte d'Avag Holdings SE, l'un des principaux groupes de distribution allemands qui opère notamment en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, en Croatie, en Pologne ou encore en Hongrie.

