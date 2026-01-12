Genesis Europe étoffe ses équipes
Publié le 12 janvier 2026
Après avoir changé de patron monde en décembre 2025, avec la nomination de Sean Lee, la marque Genesis continue d'étoffer ses équipes européennes pour réussir une année 2026 où la marque premium de Hyundai va s'attaquer aux marchés français, italien, espagnol et hollandais.
Ainsi, la direction des ventes de Genesis Europe est confiée à Timo Thomé qui a notamment œuvré chez Maserati, Jaguar Land Rover et Alpina où il occupait le même poste depuis 2020 pour les marchés allemand, autrichien et suisse. Il aura aussi sous sa responsabilité le développement du réseau de distribution.
Timo Thomé sera épaulé par un nouveau responsable marketing, Maximilian Kalbfell, placé sous la responsabilité de Peter Kronschnabl, directeur marketing Europe de Genesis.
Fort d'un riche parcours international, Maximilian Kalbfell a travaillé chez BMW, Mini ou Husqvarna. Avant de rejoindre la marque sud-coréenne, il supervisait plus de 200 concessions représentant plus de 30 marques en Europe centrale pour le compte d'Avag Holdings SE, l'un des principaux groupes de distribution allemands qui opère notamment en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, en Croatie, en Pologne ou encore en Hongrie.
