Smart Concept #2 : un nouvel espoir

Publié le 22 avril 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Au salon de Pékin 2026, Smart a présenté le Concept #2, préfigurant une future mini citadine électrique à deux places. Cette héritière de la Fortwo, qui sera dévoilée dans sa version de série au Mondial de Paris 2026, s'annonce comme un modèle crucial pour la marque, dont les ventes sont en net déclin.

Le Concept #2 promet une autonomie proche des 300 km. ©Smart

Après avoir lancé trois SUV 100 % électriques, les #1, #3 et #5, Smart revient aux sources. La marque codétenue par Mercedes-Benz et Geely vient en effet d’officialiser son retour sur le segment A avec la présentation du Concept #2, qui préfigure une future mini citadine électrique à deux places. Héritière de l’iconique Fortwo, elle doit permettre à Smart de renouer avec des volumes en chute libre. Car contrairement aux prévisions de Mercedes et de Geely, les ventes de la marque sont aujourd’hui beaucoup plus faibles que lorsqu’elle ne proposait que la Fortwo sur les marchés européens. Essai Smart #5 : un SUV qui gagne à être connu Les trois récents modèles Smart #1, #3 et #5 peinent en effet à s’imposer, aussi bien en Europe qu’en Chine. Résultat, la marque n’a immatriculé que 48 500 véhicules à l’échelle mondiale en 2025, un chiffre très loin des 120 000 ventes annuelles de ses meilleures années. Une présentation au Mondial de Paris 2026 Conçu sur la toute nouvelle architecture électrique compacte (ECA) développée en interne par la marque, le futur modèle de série de la Smart #2 sera présenté au Mondial de Paris, en octobre 2026. En attendant, le concept dévoilé à Pékin nous montre une mini citadine électrique d’une longueur totale de seulement 2,79 m, soit 10 cm de plus que la dernière Fortwo électrique. Pour ce Concept #2, la marque envisage une autonomie proche des 300 km et une recharge rapide en courant continu permettant de passer de 10 à 80 % de charge en moins de 20 minutes.

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