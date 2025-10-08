Tesla propose une version plus abordable de ses Model 3 et Model Y

Sur le réseau social X, le constructeur américain annonce des déclinaisons moins chères de ses Model 3 et Model Y, à moins de 40 000 dollars. En Europe, la Tesla Model Y Standard produite à Berlin sera proposée aux alentours de 40 000 euros, soit un prix inférieur de 10 % à la version de base.

La Tesla Model Y Standard sera proposé à 39 990 dollars (34 385 euros) et 40 000 euros en Europe. ©Tesla

En proie à une baisse de ses ventes et à un marché concurrentiel, Tesla tente de reprendre la main. En effet, le constructeur américain annonce sur le réseau social X la commercialisation des Model Y et Model 3 Standards. De nouvelles déclinaisons de ses modèles phares qui se veulent plus abordables.

Selon le site internet du groupe, l’édition Standard de la Model 3 est disponible à partir de 36 990 dollars (soit 31 805 euros), tandis que la version d’entrée de gamme de la Model 3 coûtait auparavant 42 490 dollars.

Pour la Model Y, l'option la moins chère ressort à 39 990 dollars (34 385 euros), contre 44 990 dollars pour la suivante. À cela, il faut ajouter un forfait de 8 000 dollars pour bénéficier de l’option de conduite autonome (FSD).

En Europe, Tesla devrait commencer dans les prochaines semaines à produire la version Standard du Model Y dans son usine de Grünheide, à proximité de Berlin, en Allemagne. La version "la moins chère" de son SUV coûtera près de 40 000 euros, soit 10 % de moins que celle de base affichée à 44 900 euros, selon Automotive News Europe/Automobilwoche. Les premières livraisons sont attendues en fin d’année.

Un effort qui ne convainc pas

"Ce rafraîchissement de la gamme est un pas dans la bonne direction pour Tesla, bien que ces catégories de prix soient supérieures à ce que certains espéraient", a réagi Dan Ives, analyste de Wedbush, auprès de l’AFP. En effet, si ces modèles moins chers de Tesla passent sous la barre des 40 000 dollars, les experts s'attendaient davantage à un prix situé entre 25 000 et 30 000 dollars.

Selon lui, cela devrait néanmoins "servir de catalyseur pour une hausse de la demande en 2026". Toutefois, cela n’a pas empêché l’action Tesla – qui avait gagné jusqu’à plus de 5 % le 6 octobre 2025 à la Bourse de New York après des messages mystérieux postés la veille sur X – de plonger lorsque l’annonce officielle a été faite. Elle reculait d’environ 2,5 % mardi 7 octobre 2025 matin et perdait près de 4 % vers 19 h 50 GMT, avant de clôturer sur une baisse de 4,45 %.

Pour Garrett Nelson, analyste de CFRA Research, "une Model Y moins chère ne peut être néfaste du point de vue des volumes de vente, mais nous considérons que cette annonce constitue une déception pour les investisseurs qui espèrent désespérément de nouveaux modèles".

Tesla toujours en zone de turbulences

À l’échelle mondiale, le groupe souffre d’une concurrence accrue, venant à la fois des constructeurs traditionnels et de nouveaux entrants, en particulier des groupes chinois comme BYD qui lui dispute la première place mondiale. La suppression fin septembre d’une aide américaine de 7 500 dollars pour l’achat d’un véhicule électrique a boosté les ventes au troisième trimestre, mais devrait les freiner dans les prochains mois.

En Europe, la gamme du constructeur américain paraît vieillissante face aux offres de ses concurrents. Le restylage du Model Y a toutefois permis de donner un second souffle aux ventes de Tesla en septembre, avec une hausse des immatriculations pour la première fois de l’année en France et au Danemark. (Avec AFP)