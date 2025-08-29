Le Tesla Model Y Performance fait son grand retour

Publié le 29 août 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Restylé en début d’année 2025, le Tesla Model Y se décline enfin en version Performance. Plus puissante, cette variante embarque un groupe propulseur de 460 ch, avec une facture qui grimpe néanmoins à 61 990 euros.

Le Tesla Model Y Performance est proposé à partir de 61 990 euros. ©Tesla

Tesla enrichit la gamme de son Model Y restylé avec l’arrivée de la version Performance. Comme son prédécesseur, le best-seller du constructeur américain est désormais proposé avec une déclinaison plus puissante, équipée d’un groupe propulseur de 460 ch, le même que celui de la Model 3 restylée. Son ticket d’entrée est fixé à 69 990 euros. Nouveau Tesla Model Y : plus d'équipements au même prix Le nouveau Model Y Performance gagne donc en sportivité, avec un 0 à 100 km/h abattu en à peine 3,5 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h. Malgré ces gains de performances, l’autonomie annoncée par Tesla reste tout de même très correcte, puisque le SUV 100 % électrique est capable de réaliser 580 km entre deux recharges. Autre changement, cette fois-ci dans l’habitacle, la planche de bord s’équipe d’un tout nouvel écran tactile de 16 pouces doté de bords plus fins et d'une résolution plus élevée. Selon le constructeur, il offre près de 80 % de pixels en plus que l'écran de 15,4 pouces équipant les autres versions du Model Y. Le Model Y L dans les starting-blocks pour relancer la machine Tesla en Chine Commercialisé en France depuis le début de l’année 2025, le nouveau Tesla Model Y s’est écoulé à près de 10 000 exemplaires dans l’Hexagone. Un chiffre qui est cependant en nette diminution par rapport à celui de son prédécesseur, puisque les immatriculations du SUV restylé ont reculé de 22,5 % entre janvier et juillet 2025.

