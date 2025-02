Nouveau Tesla Model Y : plus d'équipements au même prix

Quelques semaines après le lancement d’une série spéciale à plus de 60 000 euros, Tesla dévoile les prix de l’ensemble de la gamme du nouveau Model Y. Disponible à partir de 44 990 euros, le best-seller de la marque américaine conserve donc les mêmes prix que son ancienne mouture, pourtant les évolutions sont flagrantes.

En France, trois versions du nouveau Model Y sont pour l'instant disponibles : la propulsion, la grande autonomie en propulsion et la grande autonomie en transmission intégrale. ©Tesla

Tesla vient de dévoiler les prix de son Model Y restylé. Le best-seller de la marque, jusqu’alors proposé dans une série de lancement haut de gamme à plus de 60 000 euros, sera donc toujours disponible dans trois versions pour le marché français.

La première, en propulsion, conserve les mêmes tarifs que sa précédente mouture. Son ticket d’entrée est encore fixé à 44 990 euros, tandis que son autonomie progresse pour atteindre les 500 km en cycle WLTP. Il en va de même pour sa déclinaison grande autonomie (en propulsion également), dont le prix reste inchangé, à 46 990 euros, quand son rayon d’action passe désormais à 622 km. Fabriquées dans l’usine de Berlin-Brandebourg, en Allemagne, elles seront donc toutes les deux éligibles au bonus écologique.

Ainsi, le seul changement tarifaire concerne la version grande autonomie en transmission intégrale du nouveau Model Y. Celle-ci augmente en effet de 1 000 euros, à 52 990 euros, pour une autonomie allant jusqu’à 586 km. Ses livraisons en France débuteront dès le mois de mars 2025, tandis que celles des versions propulsion interviendront entre mai et juin.

Un Model Y mieux équipé

Lancé en 2020, le Model Y est sur le point de connaître son premier rafraîchissement, après celui de la berline Model 3 en 2023. Outre ses légers gains d’autonomie et ses consommations améliorées, le SUV restylé de Tesla offre dorénavant davantage d’équipements de série.

Tous les nouveaux Model Y sont donc équipés de barres lumineuses transversales à l’avant et à l’arrière, d’un hayon à ouverture mains libres, de sièges chauffants, d'un écran tactile arrière de huit pouces et d'une caméra avant supplémentaire. Les sièges avant sont désormais ventilés, tandis que ceux de la deuxième rangée disposent d’une meilleure assise, ainsi que d’une fonction d'inclinaison et de rabattement à plat électrique.

Grâce à l'introduction de verre insonorisant sur toutes les surfaces et de nouveaux matériaux insonorisants, le nouveau Model Y offre également une conduite encore plus silencieuse. Ces ajouts permettent en effet de réduire de 22 % les bruits de la route, de 20 % les bruits de chocs et de 20 % les bruits d'air.

Les performances du SUV 100 % électrique progressent aussi, puisque la version d’entrée de gamme peut abattre le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, la grande autonomie propulsion en 5,6 secondes et enfin la grande autonomie transmission intégrale en 4,8 secondes.