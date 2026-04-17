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Constructeurs

Ford donne rendez-vous au Mondial de Paris 2026

Publié le 17 avril 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Le constructeur à l’ovale bleu annonce sa présence à l’édition 2026 du Mondial de l’Auto de Paris. Ford mettra à l’honneur l’ensemble de sa gamme VP et VUL, ainsi que ses modèles actuellement engagés en compétitions.
ford mondial paris
Ford annonce sa participation au Mondial de Paris 2026. ©Ford

La liste des constructeurs confirmant leur présence à l’édition 2026 du Mondial de l’Auto de Paris ne cesse de s’étoffer. Ford est le dernier en date à officialiser sa participation à l’événement, qui se tiendra du 12 au 18 octobre, à la porte de Versailles.

 

Le stand du constructeur à l’ovale bleu sera localisé dans le hall 5.3. Les visiteurs pourront y découvrir le "nouvel univers de marque reposant sur les trois univers clés de la mobilité", annonce Louis-Carl Vignon, président de Ford France.

 

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Outre la gamme actuelle de voitures particulières et d’utilitaires légers, le constructeur américain présentera à cette occasion ses dernières technologies en matière de véhicules électriques et de solutions de recharge, mais aussi sa fonction de conduite autonome BlueCruise.

 

Ford mettra également son ADN sportif à l’honneur, en exposant des modèles actuellement engagés dans diverses compétitions.

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