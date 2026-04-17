Ford donne rendez-vous au Mondial de Paris 2026

La liste des constructeurs confirmant leur présence à l’édition 2026 du Mondial de l’Auto de Paris ne cesse de s’étoffer. Ford est le dernier en date à officialiser sa participation à l’événement, qui se tiendra du 12 au 18 octobre, à la porte de Versailles.

Le stand du constructeur à l’ovale bleu sera localisé dans le hall 5.3. Les visiteurs pourront y découvrir le "nouvel univers de marque reposant sur les trois univers clés de la mobilité", annonce Louis-Carl Vignon, président de Ford France.

Outre la gamme actuelle de voitures particulières et d’utilitaires légers, le constructeur américain présentera à cette occasion ses dernières technologies en matière de véhicules électriques et de solutions de recharge, mais aussi sa fonction de conduite autonome BlueCruise.

Ford mettra également son ADN sportif à l’honneur, en exposant des modèles actuellement engagés dans diverses compétitions.