Le Parking fait évoluer ses services aux voitures de collection

Publié le 27 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

La plateforme d'agrégation des annonces de voitures d'occasion profite de la tenue du salon Rétromobile jusqu'au 1er février 2026 pour confirmer des évolutions de son interface. Le Parking entend ainsi mieux accompagner les acheteurs de véhicules anciens.

Le Parking se dote d'un outil de cotation des voitures anciennes. ©Jaguar

L'ouverture de Rétromobile, le salon annuel consacré aux voitures anciennes, est toujours l'opportunité pour les sociétés de révéler leurs nouvelles prestations à destination des collectionneurs. Le Parking ne manque pas cette occasion. La plateforme d'agrégation des annonces de voitures d'occasion dévoile deux nouveautés en marge de l'édition 2026 du rendez-vous parisien. Fabrice Fournier, le fondateur de l'entreprise, a décidé de faire évoluer l'interface du site web afin de mettre en place une verticale dédiée aux annonces de voitures de collection. La création de cet espace spécifique a pour but de proposer une présentation toute particulière des voitures anciennes. En plus de les mettre mieux en valeur, Le Parking proposera des critères de filtre plus adaptés. Une cote spécifique Cela s'accompagnera d'un autre service. La plateforme française d'envergure internationale proposera un outil de cotation des modèles de collection dans le temps. Cela comprend une estimation des prix par modèle, version et année, mais aussi une fonction de suivi dans le temps. Il s'agit en fin de compte d'aider les vendeurs et les acheteurs à prendre des décisions éclairées. Rétromobile 2026 : ce que nous réserve la 50e édition Pour mémoire, sous la bannière de son entreprise, Fabrice Fournier a lancé une chaîne YouTube baptisée Le Parking Collection. Ce canal lui permet de décrypter régulièrement des réalités du marché des voitures de collection.

