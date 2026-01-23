Rétromobile 2026 : ce que nous réserve la 50e édition

Du 28 janvier au 1er février 2026 se tiendra la cinquantième édition du salon Rétromobile à Paris Expo-Porte de Versailles. Au programme : quatre expositions majeures, des constructeurs emblématiques, des voitures d'exception, une parade nocturne en prélude et une vente aux enchères de prestige.

La cinquantième édition du salon Rétromobile ouvrira ses portes du 28 janvier au 1er février 2026, à Paris Expo-Porte de Versailles. ©Rétromobile

Le salon Rétromobile fait son grand retour en 2026. Du 28 janvier au 1er février, plus de 150 000 passionnés de voitures anciennes et de collection sont attendus à Paris Expo-Porte de Versailles (halls 4 et 7). Et cette édition 2026 aura une saveur particulière puisque l’événement fêtera son cinquantième anniversaire.

Pour l’occasion, les visiteurs pourront retrouver un total de 600 exposants, ainsi que plus de 2 000 véhicules de collection. D’ailleurs, en prélude du salon, une parade nocturne, incluant une dizaine d'exemplaires de Bugatti, partira de l'hôtel The Peninsula Paris vers le hall 7 de Paris Expo-Porte de Versailles le 26 janvier 2026 au soir.

Les constructeurs tricolores à l’honneur

Parmi les exposants présents à la cinquantième édition de Rétromobile, on retrouvera d’abord le constructeur DS Automobiles. La marque du groupe Stellantis mettra en effet en lumière ses voitures présidentielles sur un stand immersif. Quatre modèles d'exception retraçant soixante ans d'histoire d'État française seront ainsi exposés, de la DS du Général de Gaulle jusqu'à la DS N° 8 d'Emmanuel Macron.

Citroën fera également son grand retour au salon Rétromobile 2026 avec un stand de 512 m², représentant plus de 100 ans de créativité et d’innovation. Pour la première fois, le concept car ELO sera dévoilé au public français, aux côtés de plusieurs autres concept cars emblématiques ayant marqué leurs époques : 2 CV A, C 10, Karin, Activa 1, Xanae et C-Cactus.

Chez Peugeot, on célébrera l’"Année GTi". Quarante ans après le lancement de la toute première GTi, la marque dévoilera en avant-première sa nouvelle Peugeot e-208 GTi. Elle sera accompagnée de sept autres modèles qui ont forgé l’histoire de ce sigle, allant de la 205 à la 208 GTi série 2, dont le modèle originel de 1984.

À Rétromobile 2026, la marque Renault accueillera quant à elle le public hall 7.2 sur un stand de plus de 900 m² mettant en lumière la Clio. Baptisée "Cliorama", cette exposition célèbrera la voiture française la plus vendue de tous les temps, à travers l’ensemble de ses générations. Structurée en cinq pôles (compétition, nouveauté, sport, saga et luxe), la Clio sera visible sous tous ses angles, avec notamment la sixième et dernière génération en plein cœur du stand. Renault Clio Williams, Clio Baccara, Clio V6, ou encore la Clio II RS Super 1600 seront également à l’affiche.

Enfin, chez Alpine, un trio d’A110 emblématiques sera mis à l'honneur lors du salon Rétromobile, alors que la version actuelle entre dans ses derniers mois de production. Il y aura donc deux Alpine A110 chargées d'histoire (la berlinette A110 1600 SX et sa version rallye l’A110 1800S groupe 4), ainsi que la version la plus exclusive et la plus extrême jamais créée, l'A110R Ultime.

Du beau monde chez les allemands

Volkswagen fête cette année les 50 ans de sa Golf GTI. Un anniversaire que le constructeur allemand célèbrera à Rétromobile 2026. Lancée en 1976 et initialement prévue pour une production confidentielle, la Golf GTI a finalement conquis plus de 2,5 millions de passionnés à travers le monde.

Mercedes-Benz fait aussi partie des constructeurs qui seront présents à la cinquantième édition de Rétromobile. Sur son stand, la marque à l’étoile mettra en lumière des modèles mythiques qui ont marqué son histoire, à l’image de la Mercedes-Benz 300 SLR, la 190 SL, la 220 A Ponton, la 300 SL ou encore la 300 SL Roadster.

Opel fera quant à elle sa première participation à Rétromobile, en combinant tradition et modernité à travers trois légendes vivantes : Kadett C Coupé de 1978, Manta 400 Groupe B Usine (1983), reine des rallyes, et Monza GSE (1986). Les visiteurs pourront également découvrir la nouvelle Opel Astra, présentée pour la première fois en France, ainsi que l’Opel Mokka GSE.

À l’occasion du 75e anniversaire de Porsche Motorsport, la branche compétition de Porsche, le constructeur allemand reviendra sur son histoire en sport automobile lors du salon Rétromobile. Dans le pavillon 7.2., Porsche présentera sur son stand des modèles de course historiques, comme la 919 Hybrid ou la 924 GTR, aux côtés des dernières nouveautés, la 911 Turbo S et le Cayenne Electric.

Enfin, pour la première fois en France, les sept BMW Art Cars ayant participé aux 24 Heures du Mans seront réunies dans le pavillon 7.2. De la BMW 3. CSL d’Alexander Calder à la BMW M Hybrid V8 de Julie Mehretu en passant par la BMW M1 d’Andy Warhol et la BMW M3 GT2 de Jeff Koons… toutes ces œuvres d’art roulantes se laisseront observer à l’occasion du 50e anniversaire de Rétromobile.

Mais aussi Alfa Romeo, Honda et Mazda

Fidèle depuis 1910 à sa tradition sportive, Alfa Romeo exposera aux côtés du nouveau Tonale restylé, trois modèles historiques dont l’intemporelle Alfa Romeo 1600 Spider Duetto (1966), qui fête cette année son 60e anniversaire.

Après plusieurs années d’absence, Honda revient en force. Sur son stand de 150 m², le constructeur japonais aura comme tête d’affiche le nouveau coupé GT Hybride Prélude 2026, entouré de la première et troisième générations du modèle.

De son côté, Mazda célébrera les 35 ans de sa victoire aux 24 Heures du Mans. La marque nipponne mettra donc à l’honneur sa voiture victorieuse, la Mazda 787B, ainsi que trois véhicules anciens dotés du moteur rotatif.

Le nouveau salon Ultimate Supercar Garage

Pour la première fois cette année, Rétromobile accueillera à ses côtés un autre événement : l’Ultimate Supercar Garage. Ce nouveau salon a pour ambition de réunir sur un même plateau les légendes du passé et les chefs-d'œuvre mécaniques d'aujourd'hui.

Ferrari (Charles Pozzi), Pagani, Lamborghini Paris, Aston Martin, Alfa Romeo, Maserati, Bentley, Lotus et le prestigieux Supercar Owner Circle feront ainsi partie des marques présentes.

L’Autorail Bugatti

En partenariat avec la Cité du train, le Musée national de l’automobile et Eiffage Rail, l’édition 2026 de Rétromobile célèbrera le génie d’Ettore Bugatti en exposant l’une de ses réalisations les plus monumentales : l’unique survivant des Autorails Bugatti. Véritable trésor national, l'Autorail Bugatti rejoint Paris lors d'un convoi exceptionnel suivi en temps réel.

Long de 23 mètres, pesant près de 40 tonnes, propulsé par quatre moteurs issus de la mythique Bugatti Royale, il demeure le dernier survivant des 88 exemplaires produits. Cette machine atteignait 140 km/h en ligne et a par ailleurs établi un record de vitesse à 194 km/h dans les années 1930. L'autorail sera présenté aux côtés de sept prototypes Bugatti uniques créés entre 1928 et 1956, dans le pavillon 7.1.

L’âge d’or du rallye

Rétromobile 2026 proposera également une rétrospective du monde du rallye des années 1960 à 1990, en partenariat avec la Fondation Gino Macaluso et avec le soutien d'Oreca.

Une quinzaine de machines emblématiques seront exposées : Lancia Stratos (1976), Audi Quattro (1981), Renault R5 Turbo (1981), Peugeot 205 Turbo 16 (1986) développée sous la direction de JeanTodt, Ford Cortina Lotus (1966) ou encore Toyota Celica GT-4 ST165 (1990).

Une exposition sur Steve McQueen

Conçue en partenariat avec Les Épicuriens, Axa Passion et Noc, l’exposition immersive "Steve McQueen : la vitesse pour passion" rendra hommage au "King of Cool". Les visiteurs pourront y découvrir la Triumph TR6 1961 de La Grande Évasion, la Husqvarna 400 Cross 1971, la Honda 250 SRM 1971, ainsi que la Ford Mustang Fastback V8 1968 et la Dodge Charger du film Bullitt.

Sans oublier les deux-roues…

Rétromobile 2026 mettra également les deux-roues à l'honneur avec un Village Moto de plus de 2 000 m2, avec en prime quelques anniversaires à célébrer. Royal Enfield, doyenne des constructeurs encore en activité, fêtera en effet ses 125 ans d'existence, tandis que Ducati honorera aussi ses 100 ans avec un stand de plus de 300 m².

… et la vente aux enchères Gooding Christie's

Le jeudi 29 janvier 2026 à 13h, le pavillon 7.1 du salon Rétromobile accueillera, pour la première en Europe, la vente aux enchères prestigieuse Gooding Christie's. Parmi les lots d'exception, vous pourrez retrouver une Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960, une Ballot 3/8 LC Grand Prix Two-Seater 1920, une Bugatti Type 57C Atalante 1938 et une Ferrari 288 GTO 1984.