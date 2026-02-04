Rétromobile 2026 : une 50e édition record et un lancement réussi pour l’Ultimate Supercar Garage

La cinquantième édition de Rétromobile a accueilli 181 500 passionnés de voitures anciennes et de collection à Paris Expo Porte de Versailles, du 28 janvier au 1er février 2026. Un record ! Le premier opus de l’Ultimate Supercar Garage a également rencontré un immense succès, attirant 63 450 visiteurs. Retour en images.

Les salons Rétromobile et Ultimate Supercar Garage vous donnent déjà rendez-vous du 3 au 7 février 2027 pour une nouvelle édition à Paris Expo Porte de Versailles. ©Rétromobile

Rétromobile a une nouvelle fois confirmé son statut d’événement incontournable pour les passionnés de voitures anciennes et de collection. Organisée du 28 janvier au 1er février 2026, à Paris Expo-Porte de Versailles (halls 4 et 7), la cinquantième édition du salon a accueilli un total de 181 500 visiteurs (+24 % en un an), établissant ainsi un nouveau record de fréquentation.

De son côté, le premier opus de l’Ultimate Supercar Garage a aussi rencontré un immense succès. Ce nouveau rendez-vous entièrement consacré aux supercars modernes, organisé en colocalisation avec Rétromobile, a en effet attiré pas moins de 63 450 visiteurs dès son lancement.

Ensemble, les deux événements ont donc rassemblé toutes les générations de passionnés et de collectionneurs, engendrant une affluence sans précédent. Face à un tel succès, les organisateurs de Rétromobile ont d’ores et déjà confirmé que le salon fera son retour du 3 au 7 février 2027 à Paris. Un plan d’actions est d’ailleurs à l’étude pour accueillir les visiteurs toujours plus nombreux dans les meilleures conditions.

"Cette édition représentait un triple défi : célébrer dignement les 50 ans de Rétromobile, intégrer notre nouveau partenaire Gooding Christie's, et lancer un nouvel événement colocalisé, l’Ultimate Supercar Garage. Le record d'affluence et le montant des transactions réalisées durant toute la semaine sont la preuve que ces challenges ont été relevés avec succès", a réagi Romain Grabowski, directeur des salons Rétromobile & Ultimate Supercar Garage.

Qui poursuit : "L'écosystème de l'auto-passion a vibré toute la semaine à Paris et je tiens à remercier les exposants, partenaires, visiteurs, ainsi que l'ensemble des équipes d'organisation sans qui rien de tout cela n’aurait été rendu possible". Une édition anniversaire réussie qui ouvre dès à présent un nouveau chapitre dans l’histoire du salon puisque ce dernier s’exporte pour la première fois outre-Atlantique, à New York, du 19 au 22 novembre 2026.

Les expositions phares de Rétromobile 2026

La cinquantième édition de Rétromobile doit en partie son succès à ses nombreuses expositions. En première ligne, l’Autorail Bugatti, venu de la Cité du Train, a hautement contribué à décupler la portée médiatique des deux salons. Pièce unique et véritable trésor du patrimoine industriel français, il a fasciné les visiteurs par son histoire, son caractère exceptionnel et la scénographie imaginée au sein de l’exposition lui étant consacrée.

"Extraordinaire ! Cela a dépassé tous mes rêves. Comment, d'un simple mail à Romain Grabowski il y a deux ans, en arriver à cette magnifique exposition... Nous avons été touchés par la passion des visiteurs, si nombreux, pour l'histoire de cet autorail mythique. Les échanges ont été d'une richesse incroyable ! L'ambiance du salon, la bienveillance de tous, cette convivialité si particulière... Rétromobile restera pour nous une expérience mémorable", s’est exclamé Sylvain Vernerey, directeur général de la Cité du Train.

Réunissant pour la première fois en France les sept Art Cars des 24 Heures du Mans, l’exposition BMW Art Car World Tour a également suscité un fort engouement auprès des visiteurs. "L'immense succès rencontré par l'exposition exceptionnelle des BMW Art Cars pour les 50 ans de la collection et de Rétromobile montre que la passion pour l'art et l'automobile est toujours vivace dans le cœur des Français et des amateurs étrangers venus nombreux", s’est réjoui Vincent Salimon, président du directoire BMW Group France.

La rétrospective "L'âge d’Or des rallyes", organisée en partenariat avec la Fondation Gino Macaluso et Oreca, a également marqué les esprits. Elle a su rassembler un large public, notamment lors de la venue des pilotes François Chatriot, Bruno Saby, Dany Snobeck, Didier Auriol ou encore Ari Vatanen. Enfin, l’exposition dédiée à Steve McQueen, en partenariat avec les Epicuriens, NOC et Axa Passion, a plongé les visiteurs dans l’univers du King of Cool, séduisant amateurs de moto, de cinéma et de culture pop.

Le succès était également au rendez-vous du côté de la vente aux enchères prestigieuse organisée par la maison Gooding Christie's, pour la première fois en Europe. 80 % des lots présentés ont ainsi changé de propriétaire pour un total des ventes de plus de 50 millions d’euros. À noter également le nouveau record du monde pour une Ferrari 288 GTO de 1984 à 9 117 500 euros.

Mais les marques emblématiques ont également brillé lors de cette cinquantième édition de Rétromobile, avec pas moins de 32 constructeurs officiellement présents. Se sont notamment distingués Renault grâce à son stand de plus de 900 m² mettant en lumière la Clio, Peugeot qui célébrait les quarante ans du blason GTi avec huit modèles, Citroën avec ses nombreux concept cars emblématiques, DS avec ses quatre voitures présidentielles, ou encore Volkswagen qui fêtait cette année les 50 ans de sa Golf GTI.

"Citroën était fière de revenir au salon Rétromobile pour cette 50ᵉ édition anniversaire et d’y célébrer son histoire d’innovation et de créativité, du concept 2 CV de 1939 au nouveau concept ELO, présenté pour la première fois au public français. Cette présence a suscité un fort engouement, confirmant l’attachement du public à une marque qui, depuis 107 ans, se réinvente tout en restant fidèle à ses fondamentaux : mobilité individuelle, proximité, confort et design", s’est félicité Édouard George, patron de Citroën France.

Première réussie pour l’Ultimate Supercar Garage

À Paris Expo Porte de Versailles, les regards étaient également tournés vers la toute première édition du salon Ultimate Supercar Garage. Ce tout nouveau rendez-vous dédié aux voitures hypersportives a rassemblé un casting hors norme. Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Bertone, Bugatti, Eccentrica, Ferrari (représentée par Charles Pozzi), HWA, Lamborghini Paris, Lotus, Maserati, Pagani, Praga, Renault Turbo 3E et bien d’autres marques, marchands et constructeurs étaient réunis pour la première fois.

L'événement a rassemblé de grandes marques autour du design et de la performance, ponctué de nombreuses avant-premières mondiales sur la scène live. Bugatti a inauguré cette première édition en dévoilant en exclusivité le deuxième modèle de son programme Solitaire, la Bugatti F.K.P. Hommage. Bertone a présenté pour la toute première fois la nouvelle Runabout, tandis que Donkervoort a révélé en première mondiale la P24 RS.

De son côté, Bentley a marqué les esprits avec la première présentation en France de la Continental GT Supersports, et Lotus a levé le voile sur sa dernière hypercar électrique. Ebnfi, Alfa Romeo et Maserati ont également attiré l’attention avec la présentation conjointe, inédite pour le public, de leur programme d’ultrapersonnalisation Bottega Fuoriserie.