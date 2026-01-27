Rétromobile : quelle voiture ancienne a été la plus recherchée en 2025 ?

Alors que le salon Rétromobile ouvre ses portes à Paris le 27 janvier 2026, deux études croisées permettent de cerner les tendances du marché des voitures de collection. Le baromètre de BCA Expertise, d'un côté, et les statistiques de la plateforme Le Parking, de l'autre, donnent une vision du rapport entre offre et demande.

La Porsche 911 continue d'attirer un grand nombre de collectionneurs en France. ©Porsche AG

Tout ce que la France compte comme collectionneurs de voitures anciennes va se réunir à Paris pour l'ouverture du salon Rétromobile, le 27 janvier 2026. La preuve, s'il était nécessaire d'en apporter, que le marché des voitures anciennes se porte encore bien. Même si les spécialistes du secteur ont pu constater "une certaine prudence des collectionneurs aussi bien dans les transactions de véhicules que dans les achats et ventes de pièces détachées", comme l'écrit Frédéric Dubois, référent national du segment pour BCA Expertise.

Dans son étude annuelle des tendances, BCA Expertise établit le classement des modèles de voitures de collection les plus recherchés en 2025. Sur la première marche du podium se hisse toujours la Porsche 911 (toutes versions cumulées) alors que la demande s'est effritée de 3 %. La sportive allemande est suivie par la Citroën 2 CV, elle aussi en perte de vitesse (-2 %). La Ford Mustang dont l'attrait a augmenté de 3 % complète le trio de tête.

Deux modèles ont disparu du top 10. En 2025, la Renault 4L et la Citroën Méhari n'ont pas tenu la compétition. Elles ont été remplacées par la Citroën DS/ID (+2 % de recherche) qui se place au septième rang et par la Chevrolet Corvette (+1 %) au dixième rang. Dans ce top 10, il faut souligner les nettes progressions de la BMW Série 3 (+8 % ; 5e rang) et de l'Austin Mini (+7 % ; 8e rang), symboles de ces décennies 1980 et 1990 qui génèrent toujours plus d'engouement. Pyramide des âges oblige.

Dans son baromètre, BCA Expertise a fait une parenthèse sur les modèles de GTI. Il apparaît que, si les Peugeot 205 GTI 1.6 (+8 %) et Volkswagen Golf 2 GTI (+9 %) ont clairement le vent en poupe, elles sont toujours devancées par l'indétrônable 205 GTI dotée du moteur 1.9 litre dont le volume de recherches n'a pas changé d'une année à l'autre. Voilà pour la demande, mais qu'en est-il de l'offre ?

La 2 CV est la plus présente en ligne

Leparking nous apprend qu'en France, il y a encore 76 265 voitures d'occasion de plus de 20 ans exposées dans des annonces sur internet. Une fois le périmètre réduit aux voitures de collection âgées de plus de 30 ans, le volume est estimé actuellement à 28 000 offres. Rappelons que le parc de véhicules anciens en France est estimé à un million d'unités, dont 40 % avec une carte grise collection.

La Citroën 2 CV est la voiture la plus présente sur les plateformes de diffusion d'annonces, avec une pénétration de 3,8 %, soit 1 060 unités. Il y a également un nombre conséquent de Mercedes SL (840 unités). Des modèles plus prisés comme la Mini (720 VO), la Ford Mustang (600 VO) ou la Porsche 911 (540 VO) ont aussi la capacité de répondre aux tendances de marché.

En moyenne, les 28 000 voitures de plus de 30 ans disponibles sur les sites internet affichent un prix de 32 841 euros, contre 17 635 euros quand on élargit à tous les exemplaires de plus de 20 ans. En ce qui concerne le kilométrage, les compteurs indiquent en moyenne 106 071 km.

D'un point de vue géographique, avec près de 4 200 unités, l'Auvergne-Rhône-Alpes concentre 14,9 % des voitures de collection officiellement à revendre. En ajoutant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses 12,3 %, le marché hexagonal tient pour un quart dans ces deux zones réunies. La Normandie et le Grand Est (autour de 6,5 % chacune) sont des régions où les collectionneurs ont moins de chance de trouver une réponse à leur requête.