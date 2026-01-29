Le groupe RCM devient le premier distributeur Mercedes-Benz Classic de France

En rejoignant le réseau Mercedes-Benz Classic, le groupe vendéen franchit une nouvelle étape dans le véhicule de collection. Déjà actif sur ce marché, RCM devient le premier partenaire français de Mercedes-Benz Heritage, qui déploie en Europe des sites dédiés à la vente, à l’entretien et à la restauration de modèles anciens, des icônes historiques aux youngtimers.

(de gauche à droite), François Laurent, responsable du développement réseau chez Mercedes-Benz France, Marcus Breitschwerdt, directeur de Mercedes-Benz Heritage, Ronan Chabot, président du groupe RCM et Grégory Delépine, directeur de la communication chez Mercedes-Benz France, à l'occasion de la remise du certificat du premier Mercedes-Benz Classic de France. ©Journal de l'Automobile

À l'occasion du salon Rétromobile, Ronan Chabot, président de RCM, est devenu le premier distributeur français à intégrer le réseau Mercedes-Benz Classic. Créé il y a trois ans, il s'agit pour Mercedes-Benz Heritage, filiale du constructeur, d'étendre son réseau en charge de la vente, de l'entretien, de la réparation et de la restauration de modèles anciens de Mercedes-Benz sur son premier marché européen hors Allemagne.

"Nous disposons de 80 partenaires Mercedes-Benz Classic à travers le monde dont 50 en Europe", a présenté Marcus Breitschwerdt, directeur de Mercedes-Benz Heritage. Ayant déjà le panneau en Belgique, à Nivelles et à Charleroi, "concession dans laquelle nous avons investi et qui va nous servir de hub", a indiqué Ronan Chabot, le groupe offrira ces services spécifiques à Lille (59), aux Ulis (91) et à La Roche-sur-Yon (85). Rapidement, un autre centre Mercedes-Benz Classic ouvrira à Prague (République tchèque).

"Depuis la première concession de camions de mon père en 1971 à La Roche-sur-Yon, nous avons toujours été animés par la passion", introduit le concessionnaire dont le groupe va réaliser en 2025 un chiffre d'affaires de trois milliards d'euros et qui ne cesse, après la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, la République tchèque, d'étendre sa toile en Europe avec des rachats en cours en Pologne.

Une longue histoire avec les anciennes

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le vendéen se lance dans la voiture ancienne. Depuis plusieurs années, il avait déjà créé son propre label, Saga Classic. Il a racheté en mars 2025 Provost Automobiles au Mans (72), une carrosserie d'une quinzaine de personnes, très connue dans l'univers de la voiture de collection. Il travaille également avec un sous-traitant en Pologne pour certaines rénovations.

"Nous réalisons environ un peu moins d'une centaine de transactions par an", présente-t-il sur son stand à Rétromobile où étaient exposées plusieurs dizaines de modèles, provenant de France et de Belgique. Les demandes tournent principalement autour des Mercedes-Benz 190 SL (1955-1963), Pagode (1963-1971) et des Série 107 (1971-1989). "Notre philosophie est simple : nous ne vendons pas une voiture que l'on n'achèterait pas pour soi !", appuie Ronan Chabot.

Outre la commercialisation, intégrant rapport d'expertise et certificat d'authentification, la rénovation et l'entretien de Mercedes-Benz anciennes, RCM organise des événements autour de cette passion, notamment avec des voyages en Europe auprès d'une partie de sa clientèle. En revanche, le groupe ne communique aucune information chiffrée sur l'économie de son activité de transaction et de restauration d'anciens véhicules.

"Héritage" et non "histoire"

Chez le constructeur, le développement d'un réseau dédié aux voitures de collection est relativement récent. "Nous avons regroupé sous une même entité toutes les activités liées aux véhicules anciens, présente Marcus Breitschwerdt qui fait la différence entre "histoire" et "héritages". «Héritage» signifie que les voitures sont encore utilisées. C'est pourquoi nous avons mis en place un réseau qui accompagne aussi bien les collectionneurs de modèles prestigieux de la marque que les youngtimers".

Mercedes-Benz Heritage propose un catalogue de 167 000 références pour 57 modèles, catalogue qui ne cesse de se développer au fil des années. "Nous travaillons sur les modèles quinze ans après leur fin de production", poursuit Marcus Breitschwerdt. Face au nombre incommensurable de références, Mercedes-Benz Heritage se concentre sur les pièces qui permettent aux véhicules de pouvoir encore rouler en toute sécurité.

"Nous nous appuyons sur les clubs qui nous remontent la demande de leurs adhérents et nous étudions la faisabilité technique et économique de refaire les pièces demandées", explique le dirigeant, qui ne communique pas sur le chiffre d'affaires de cette filiale.

Concernant sa stratégie de développement de l'enseigne Mercedes-Benz Classic en France, la filiale reste évasive : "Nous venons de signer un premier contrat avec le groupe RCM, nous verrons ensuite comment nous pourrons étendre notre couverture sur le pays", glisse Marcus Breitschwerdt.