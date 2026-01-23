Quand Como s’allie à Bonhams pour célébrer l’histoire de Mercedes-Benz 

Le premier distributeur Mercedes-Benz de France et la référence mondiale de la vente aux enchères de voitures de collection ont uni leurs expertises lors d’une soirée exclusive. Ils ont mis à l’honneur des modèles mythiques de la marque à l’étoile.

Le groupe Como, premier distributeur Mercedes-Benz de l’Hexagone, s’est associé à la maison de vente aux enchères Bonhams le temps d’une soirée. ©Le Journal de l'Automobile-Jean-Baptiste Kapela

Rétromobile avant l’heure. Le groupe Como, premier distributeur de Mercedes-Benz de l’Hexagone, s’est associé à la maison de vente aux enchères Bonhams le temps d’une soirée. Les deux partenaires ont présenté en avant-première une sélection de Mercedes-Benz de collection.

Cette exposition s’est tenue dans la cathédrale Como Mercedes-Benz Brand Center de Rueil-Malmaison (78). Une présentation de modèles exclusifs qui précède la grande vente Bonhams Cars, qui se déroulera le 30 janvier 2026 au Polo de Paris dans le cadre de Rétromobile.

Ce partenariat entre le vendeur Mercedes-Benz exclusif de Paris et de l’Île-de-France et la référence internationale de la vente aux enchères de véhicules de collection n’est pas anodin et repose sur des valeurs communes. "Après quatorze années passées dans le monde des ventes aux enchères, cette soirée a pour moi une résonance toute particulière. Elle réunit deux univers qui me passionnent profondément : l’automobile d’exception et le monde de la collection", souligne Lyne Kaddoura, directrice marketing du groupe Como.

Notons que le groupe Como est certifié AMG Performance Center et dispose d’une expertise Mercedes-Maybach, ce qui permet au distributeur de proposer des AMG et des Maybach exclusives, ainsi que des ateliers adaptés à ces véhicules particuliers et rares. Des ateliers du groupe, spécialisés également dans les oldtimers, assurent l’entretien et la réparation des véhicules de collection et classiques de la marque à l’étoile.

Sept Mercedes-Benz iconiques en avant-première

Dans le cadre de cette collaboration, Bonhams a choisi sept modèles historiques majeurs avant la vente aux enchères. Il est ainsi possible de retrouver l’emblématique Mercedes-Benz 300 SL Papillon/Gullwing Coupée de 1955, dont le prix est estimé entre 1,2 et 1,5 million d’euros. Figure également dans l’exposition la Mercedes-Benz 500K Coupé Vanvooren de 1934, un modèle rare estimé entre 1,5 et 2,5 millions d’euros, issu de la collection Les Belles Endormies de Pierre Striani.

Une sélection agrémentée de cabriolets et de coupés iconiques des années 1930 à 1960, à l’image d’une Mercedes-Benz 300S Cabriolet de 1952, dont le prix est évalué entre 325 000 et 375 000 euros, ou encore d’une Mercedes-Benz 300S Coupée de 1953, estimée entre 250 000 et 300 000 euros.

Une passerelle temporelle

La soirée organisée par le groupe Como et Bonhams a également mis à l’honneur l’héritage de la marque à l’étoile en faisant le lien entre le passé et le présent. Ainsi, une réplique du premier véhicule à avoir accompli un long trajet en 1888, conduit par Bertha Benz, côtoie des Mercedes-AMG SL 63, Mercedes-Maybach SL, AMG GT Pro ou encore une Mercedes-Maybach bi-ton. L’événement a également accueilli l’horloger IWC Schaffhausen, venu présenter une sélection de montres d’exception, accompagnée d’un atelier horloger.

Pour rappel, le groupe Como est l’opérateur exclusif de la marque à Paris et dans sa région, et compte 14 concessions et près de 900 salariés. Fondé en 1957 et repris en 1986 par Oussama Kaddoura, il se situe à la 52ᵉ place de notre top 100 des groupes de distribution 2025. En 2024, le groupe a vendu 7 028 véhicules neufs et 3 782 voitures d’occasion, pour un chiffre d’affaires de 594 millions d’euros.