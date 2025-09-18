Mercedes-Benz : le groupe Como a organisé le baptême du CLA 

Le groupe Como, l’un des principaux distributeurs Mercedes-Benz dans l’Hexagone, a célébré en grande pompe l’arrivée en France du nouveau CLA, la version 100 % électrique de la berline du constructeur allemand. Des centaines d’invités se sont réunis dans l'un des joyaux du VIIIe arrondissement de Paris pour l'occasion.

Pour célébrer l'arrivée en France de la troisième génération du CLA, le groupe Como a organisé une soirée prestigieuse le 17 septembre 2025. ©Le Journal de l'Automobile-Jean-Baptiste Kapela

Le renouveau électrique de la marque à l’étoile commence dès ce mois de septembre 2025 et les distributeurs Mercedes-Benz sont prêts !

Pour marquer l'arrivée en France de la troisième génération du CLA, le groupe de distribution parisien Como a organisé, le 17 septembre 2025, une grande soirée exclusive au Baronne, niché dans l'hôtel Salomon de Rothschild dans le VIIIe arrondissement de Paris. Le groupe, présidé par Ousama Kaddoura, compte parmi les principaux distributeurs Mercedes-Benz de l’Hexagone et possède onze concessions en région parisienne.

La soirée était aussi l’occasion de mettre à l’honneur la marque allemande. Au-delà de la place centrale que prend la troisième génération du CLA, six concept cars étaient exposés sur le parvis de l'établissement parisien.

Ainsi, on pouvait admirer deux Mercedes Maybach 6 (en version cabriolet et coupé) ainsi qu’une EQS Maybach, une Vision AMG, une SL Maybach et une Vision One Eleven. Des modèles de collection en provenance d’Allemagne qui ont ravi les invités (clients, employés, partenaires) du groupe Como et du constructeur.

Le CLA, un best-seller de la marque

D’autres distributeurs Mercedes-Benz ont aussi fêté la nouvelle version du modèle dans l’Hexagone. Et ce n’est pas un hasard, puisque la troisième génération du CLA donne le top départ du renouveau de la gamme du constructeur.

Cette berline électrique, qui repose sur la nouvelle plateforme multi-énergies de la marque à l’étoile, cherche à tutoyer le segment des véhicules de luxe. Une voiture 100 % à batterie, dont l’objectif est de regagner le cœur de ses clients après une première gamme électrique n’ayant pas trouvé son public.

La première variante du CLA, la 250+, est équipée d’une batterie de 85 kWh et peut développer une puissance de 200 kW. Son autonomie, selon les normes WLTP, peut permettre d’atteindre 792 km. Le prix commence à 53 450 euros et peut grimper jusqu’à 58 700 euros. Une variante hybride devrait faire son apparition en 2026.

-------------------------------------------------

Le groupe Como, un pilier pour Mercedes-Benz en Île-de-France

"Le groupe a pris de l’ampleur et nous avons le privilège d’être le premier distributeur Mercedes de France. Avec les onze points de vente et ateliers, cela représente au total 150 000 m2. Chaque client a une concession Como à moins de 15 min de chez lui", se réjouit lors de son discours Karim Kaddoura, cofondateur de Virtuo et fils du président du groupe.

Le distributeur se situe à la 52e place de notre Top 100 des groupes de distribution 2024, qui compte près de 900 collaborateurs. En 2024, le groupe Como a réalisé un chiffre d'affaires de 594 millions d’euros, avec 7 028 véhicules neufs et 3 782 voitures d’occasion vendus.

"L’année 2024 a été un tournant majeur pour le groupe Como, puisque nous avons eu l’immense honneur et la joie de faire l’acquisition de toutes les succursales et des concessions de Mercedes-Benz France situées dans Paris intramuros et en région parisienne", tient à rappeler Karim Kaddoura.

En effet, le distributeur a repris six sites Mercedes-Benz parisiens, dont celui situé à Longchamp, dans le XVIe arrondissement, mais aussi celui de Rueil-Malmaison (92) – appelé affectueusement le musée Mercedes-Benz – ou encore les concessions de la marque à porte d’Orléans et à Colombe (92).